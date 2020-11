Andreea Bălan, totul despre problemele medicale. Cântăreața și-a făcut testamentul vocal

Andreea Bălan a fost externată din spital și a vorbit despre problemele medicale cu care a fost diagnosticată. Cântăreața a fost la un pas să ajungă pe masa de operație, dar din fericire, totul s-a încheiat cu bine și nu a mai fost nevoie de respectiva intervenție chirurgicală.

Componenta trupei Andre a trecut prin momente dificile și chiar a mărturisit că la un moment dat și-a făcut testamentul vocal, speriindu-se foarte tare din cauza durerilor abdominale pe care le-a simțit înainte de a ajunge la cadrele medicale.

Artista a avut un mare noroc, abcesul abdominal eliminându-se singur, Andreea Bălan stând pe tratament timp de 6 zile. Blondina a declarat în emisiunea Xtra Night Show că infecția s-a redus extraordinar de repede datorită unui antibiotic puternic.

Andreea Bălan, declarații despre problema de sănătate cu care a fost diagnosticată

„A fost un abces abdominal de 6 centimetri, eu de o lună aveam dureri. Cred că de la mâncare, am făcut o indigestie. Am fost la doctor, mi s-au făcut radiografii. Mi s-a dat tratament, dar eu tot aveam dureri și am crezut că e tot de la balonare.

Luni seară aveam dureri foarte mari, apăsa pe toate organele, mai ales pe colon. Mi-a luat sânge pe loc, aveam o infecție foarte mare, fără să se știe unde. Iar ecografii, iar nu s-a văzut la ecografie.

Abia la computerul tomograf s-a văzut acest abces, m-au internat pe loc. Dacă mă întorceam acasă riscam să se spargă și să fac septicemie. M-au programat la operație a doua zi. Am avut un noroc maxim. Mă speriasem deja, am dat mesaje la toți cei dragi, îmi făcusem testamentul vocal.

Nu era sala de operații gata, și de stres s-a eliminat abcesul singur. Am avut un dren 6 zile, am avut un antibiotic foarte puternic, infecția s-a redus foarte repede”, a povestit Andreea Bălan, potrivit wowbiz.ro.

Frumoasa vedetă este în momentul de față în afara oricărui pericol, fiind nevoită să țină un regim foarte strict. Cadrele medicale i-au recomandat juratei de la „Te cunosc de undeva!” de la Antena 1 să fie atentă la ceea ce mănâncă.

Artista a pierdut mult în greutate în ultima săptămână, în imaginile postate pe rețelele de socializare arătând extrem de slăbită. Andreea Bălan este numai piele și os și pare mult mai trasă la față decât înainte.

