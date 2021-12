Andreea Bălan, vacanță de 5 stele alături de fetițele sale. Unde le-a dus cântăreața pe Ella și Clara

Andreea Bălan a postat câteva imagini impresionante din Dubai pe contul ei de Instagram. Artista le-a împărtășit fanilor momentele petrecute cu prințesele sale la Legoland, în orașul din Emiratele Arabe Unite.

Ella și Clara au fost în lumea lor, cele două fete ale cântăreței fiind pasionată de jucăriile lego. De data asta au intrat într-o lume de poveste, până și Andreea dând în mintea copiilor.

Solista le-a promis fetelor sale încă de cum au pășit în Dubai că le va duce la Legoland. S-a ținut de promisiune în acest sfârșit de săptămână, iar cele mici cu siguranță vor rămîne cu amintiri frumoase din această experiență pentru tot restul vieții.

Andreea Bălan, la Legoland Dubai cu fiicele sale

Andreea a vizitat aproape toate zonele din parcul de distracții pentru copii, în care mai tot este creat din piese lego. Prima oprire a fost în zona Factory, unde cântăreața și fetele sale au putut admira un brad uriaș făcut din lego.

Cele trei s-au aventurat apoi în mașinuțe și au descoperit acest univers fascinant nu doar pentru cei mici, ci și pentru adulți. Structurile impresionante făcute din piese de lego au făcut-o pe Andreea să filmeze aproape fiecare colțișor, dorind să le ofere urmăritorilor ei cât a putut din atmosfera acelui loc, transmițându-le astfel bucuria pe care a simțit-o alături de fiicele sale.

Cântăreața face orice pentru Ella și Clara: „Îmi doresc să fie mai fericit decât am fost eu”

Nu este prima oară când fosta membră a trupei Andre își duce fetele în străinătate. Muziciana a mai fost cu Ella și Clara într-o altă destinație exotică în luna iunie a acestui an.

Atunci, le-a dus pe fete în Hurghada, Egypt, una din cele mai luxoase stațiuni de la Marea Roșie. Andreea face eforturi mari pentru ca fetele sale să aibă o copilărie mai frumoasă decât a avut ea, mai ales după divorțul prin care aceasta a trecut de George Burcea.

„De mică am visat că voi avea 2 copii. După ce am alergat ani de zile să mă stabilizez emoţional şi financiar, am îndrăznit să îmi îndeplinesc visul.

Îmi doresc că Ella şi Clară să fie mai fericite decât am fost eu. Să aibă o copilărie minunată, fără lipsuri emoţionale sau de orice fel, să se joace şi să fie educate frumos. Să ştie că nimic nu este imposibil şi niciun vis nu e prea departe!”, a scris în urmă cu ceva timp pe .