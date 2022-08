Andreea Bănică a dezvăluit cine are mai mult lipici la bani în familie: „Lucian e cel norocos”

Andreea Bănică și Lucian Mitrea sunt împreună de mai bine de 20 de ani și împreună au doi copii, pe Noah și pe Sofia. Vedeta și soțul său formează o echipă și în plan profesional, iar artista recunoaște că bărbatul are mai mult lipici la bani decât ea.

Cine are mai mult noroc la bani în familia Andreei Bănică. Artista îi acordă meritele soțului său

Andreea Bănică este împreună cu soțul său încă de când avea 16 ani, iar Lucian Mitrea știe să o răsfețe pe mama copiilor săi.

Iar când vine vorba despre mașini de lux, Andreea a mărturisit că cea mai mare extravaganță pe care a făcut-o vreodată, a fost faptul că a vândut un automobil la aproape o săptămână de la achiziționare.

Totuși, soțul său, care îi este și manager, știe să facă afaceri și are noroc la bani, astfel că nu au ieșit deloc în pierdere.

„Mi-am luat o mașină și am vândut-o în câteva zile, în opt zile. Asta da, e o extravaganță. A și costat, dar bine că măcar am vândut-o cu cât am luat-o. N-am ieșit în pierdere.

(…) Lucian, el este cel norocos în familie, iar eu pe lângă el. Împreună, suntem norocoși datorită lui”, a declarat Andreea Bănică pentru

Ce părere are fiica Andreei Bănică despre stilul vestimentar al artistei: „De fiecare dată când vede un decolteu, mă închide”

Andreea Bănică și fiica sa, Sofia, au o relație foarte apropiată. și are libertatea de a pleca de una singură în vacanțe.

Cu toate acestea, cele două au și câteva aspecte asupra cărora nu pică întotdeauna de acord. De pildă, stilul vestimentar.

„Ea are o eleganță aparte. Ea este mai elegantă decât am fost eu vreodată. Suntem diferite, clar. Eu am fost mult mai expusă. Născută, crescută la mare, cu picioarele goale, cu decolteu, cu tocuri.

Adică, nu m-am gândit niciodată să mă arăt, ci așa m-am îmbrăcat eu mai mereu. Ea de fiecare dată când vede un decolteu la mine, mă închide. Deși nu port foarte des decolteu”, a dezvăluit artista.