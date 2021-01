Andreea Bănică are probleme grave de sănătate. Prin ce trece îndrăgita artistă de ani buni

Andreea Bănică se confruntă cu probleme grave de sănătate. Îndrăgita artistă trece printr-o situație care o obligă să se prezinte regulat la medic de mulți ani de zile.

Solista are probleme hormonale serioase, iar acest lucru i-a schimbat modul de viață. Vedeta recunoaște că urmează un tratament prescris de specialiști, dar că este și foarte atentă la ce mănâncă.

Cântăreața este foarte activă în mediul online și își ține la curent fanii cu toate notățile din viața ei. Mamă a doi copii și soție a impresarului Lucian Mitrea, frumoasa blondină a dorit să-și anunțe admiratorii virtuali și cu privire la lucrurile mai puțin plăcute cu care are de a face.

Dezvăluirile au fost făcute de artistă pe rețelele se socializare. Ea le-a povestit celor care îi urmăresc activitatea că a început să se confrunte cu astfel de probleme după prima naștere.

„După cele două nașteri, de fapt, după prima naștere, corpul meu a luat-o puțin razna. Am întâmpinat niște probleme hormonale.

După asta am încercat să descopăr problemele, iau tratament de atunci, de vreo 5-6 ani de zile. Ulterior l-am făcut pe Noah, a fost un noroc. Ideea e că am început să am un regim de viață sănătos”, a scris ea la InstaStory, potrivit Spynews.

„Văzând pe corpul meu că organismul meu nu mai răspunde atât de ușor la orice fel de mâncare și că se depune imediat pe umeri, pe brațe, pe abdomen, iar eu întotdeauna am avut mâinile subțiri, și că începusem să am niște dereglări foarte mari hormonale am luat atitudine, am fost la doctor, mi s-a prescris tratament, de atunci sunt pe tratament. La fiecare 6 luni merg la control. Nu este ușor”, a explicat vedeta.

Aceste probleme au făcut-o să își modifice stilul de viață și să fie foarte atentă la ce alimente consumă. „De vreo 5-6 ani de zile sunt atentă la ceea ce mănânc, la ce bag în gură. Clar, se vede pe corpul meu.

Nu mai pot să mănânc orice. Dacă fac exces 2-3 zile după aceea tot eu trag și am de suferit și muncesc foarte mult pentru asta. (…) Regimul meu de viață e bazat pe un calcul de calorii”

