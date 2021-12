Copilărie marcată de momente grele pentru Andreea Bănică: „Mă făcea de râs, mă jignea în fața tuturor”

Andreea Bănică a vorbit despre pierderea părinților și a bunicilor, dar și despre regretele pe care le are cu privire la părintele ei. Artista și-a deschis sufletul și a povestit cu emoție momente triste din copilărie, în care tatăl său venea acasă, făcea scandal și își agresa soția și cele două fiice.

Chiar dacă nu avut parte de multă liniște în copilărie, Andreea Bănică regretă că nu a avut la dispoziție mai mult timp alături de părinții săi. Printre cele mai frumoase amintiri din copilărie ale artistei se numără și momentele în care bunicii o duceau la „Împinge tava”, unul din restaurantele pe care le frecventau periodic.

Copilăria alături de un tată agresiv și alcoolic

Andreea Bănică povestește, cu emoție în glas, despre momentele pe care le petrecea alături de tatăl său. Deși era un bărbat dur și violent, artista susține că îi era mult mai ușor să se deschidă în fața lui, decât în fața mamei sale. Problemele în familia Andreei au început în momentul în care tatăl său s-a pensionat pe caz de boală și a pierdut un magazin, pe care îl deținea în apropierea casei. Din cauza eșecului la care a fost supus, bărbatul a început să consume alcool și să își neglijeze familia.

„Eu vorbeam mai mult cu tatăl meu, deși tatăl meu era mult mai dur cu noi. Am învățat foarte multe de la el. Deși am suferit mult acasă pentru că, la un moment dat, el când a rămas fără job și-a deschis un magazinaș din colțul străzii și, la un moment dat, nu știu cum și din ce cauză a ajuns să piardă acel magazinaș. A fost sfârșitul pentru el. A venit acasă fără nimic. A început să bea, să facă scandaluri.

Am avut o copilărie frumoasă. Am petrecut timp afară, pe maidan, dar în același timp am și suferit văzându-l pe tata așa. Nu este ușor pentru copii și pentru soții să faci tot posibilul să fie bine și să vină soțul de prin oraș cu o țuică la bord și să înceapă să te înjure, să te certe, să te bată. N-a fost ușor pentru mama mea.”, a declarat Andreea Bănică.

“Mă făcea de râs, mă jignea în fața tuturor”

Moartea tatălui său a luat-o prin surprindere pe Andreea Bănică, mai ales că totul s-a întâmplat din cauza unui accident nefericit. Artista povestește că părintele său a fost la o petrecere alături de alți bărbați, a consumat alcool, iar pe drum spre casă s-a luat la ceartă cu o altă persoană. În momentul acela, cel cu care tatăl său discuta în contradictoriu, l-a împins pe acesta și a căzut cu capul de asfalt.

„Tata avea și calități. Era un tip deschis și ne-a crescut așa. Ne-a crescut frumos și vorbindu-ne. Noi am fost fete cuminți. Ne-am căsătorit fete mari cu soții noștri. Era dur cu mine. Dacă participam la un festival și cântam, dacă cumva lua un pahar de vin, se întâmplau alte lucruri. Mă făcea de râs, mă jignea în fața tuturor.

A fost violent cu toate trei. Era groaznic, dar știam că este bolnav. Tocmai de aceea a și murit. Mă îmbrăcam, era ziua lui Liviu Vârciu, mergeam la ziua lui. Eram îmbrăcată într-o salopetă roșie, mă dădeam cu ruj roșu, eram în fața oglinzii și așa am fost sunată de sora mea. Mi-a spus la telefon. Am plecat cu Lucian, am ajuns acasă și am văzut o mamă liniștită.”, a povestit artista.

Andreea Bănică, despre moartea mamei: „Am plâns și m-am dat cu capul de pereți”

După ce și-a pierdut tatăl și bunicii, Andreea Bănică a primit o altă lovitură care avea să o marcheze pentru totdeauna. Artista susține că mama ei s-a îmbolnăvit foarte tare din cauza tutunului, iar în urma unui control, doctorii au depistat că suferea de cancer esofagian. Pentru România era primul caz în care o femei poate suferi de o astfel de boală, motiv pentru care doctorii nu au știut cum să o trateze cu exactitate.

„La scurt timp după ce a murit și bunicul meu, mama s-a îmbolnăvit foarte tare, n-a mai putut să înghită., fuma, s-a dus la un control, a venit acasă, a fumat o ultimă țigară, a băut o bere și a decis că se lasă de fumat. S-a operat, am trecut prin multe timp de un an. Doctorii mi-au spus atunci că mai are de trăit cinci ani. Am plâns și m-am dat cu capul de pereți prin spital. A fost singurul caz de femeie cu cancer esofagian la acea vreme.”, a susținut Andreea.

Pentru a trece peste toate evenimentele neplăcute care au avut loc în viața sa, Andreea Bănică s-a afundat în muncă. Artista susține că a avut ani în care avea programul plin de sărbători sau în timpul verii și doar așa a reușit să își ia mintea de la problemele care păreau că o copleșesc.