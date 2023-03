Andreea Bănică, despre infidelitate și Lucian Mitrea: „Femeie ca mine nu mai găseşte. Minciuna are picioare scurte“! Exclusiv

Andreea Bănică și Lucian Mitrea formează o familie frumoasă împreună şi pare că nimeni şi nimic nu le mai poate distruge ce au clădit în peste 15 ani de căsnicie. Pentru prima oară, în exclusivitate pentru FANATIK, frumoasa cântăreață vorbește însă despre un subiect delicat: prisupusele infidelități care au planat asupra lui Lucian Mitrea.

Andreea Bănică şi Lucian Mitrea, poveste de dragoste cu multe file. Cum au trecut proba timpului şi ce praguri au avut de depăşit împreună.

Chiar şi cu multe acuzaţii de infidelitate la activ, Lucian Mitrea a rămas în ochii şi acelaşi bărbat de care s-a îndrăgostit când era doar o copilă. Artista dezvăluie în exclusivitate pentru FANATIK ce i-a spus lui Lucian atunci când i-a dat inelul de logodnă, dar şi ce nu ar tolera niciodată la bărbatul de lângă ea.

Cu imaginea unui tată violent în minte, Andreea a ştiut dintotdeauna cu ce fel de partener îşi doreşte să-şi împartă viaţa şi ce fel de tată îşi doreşte pentru copiii ei. N-a căutat mult, căci destinul i l-a scos în cale pe Lucian care i-a devenit prieten, iubit, manager, soţ, chiar şi partener de afaceri.

Au făcut din relaţia lor o poveste fără sfârşit şi, într-o eră în care cuplurile ajung să divorţeze de la prima ceartă, ei pare că au găsit secretul, deşi nu îl au! Andreea Bănică face confesiuni sincere în exclusivitate pentru cititorii noștri şi ne dezvăluie la ce trucuri apelează în relaţia cu soţul său. Cum îşi condimentează căsnicia şi cum au reuşit să treacă proba timpului, iar astăzi să formeze unul dintre cele mai longevive cupluri din peisajul monden.

Andreea Bănică despre relaţia cu Lucian Mitrea: „Dacă ne certăm acum, peste ceva timp ne împăcăm”

Andreea, tu şi Lucian aţi făcut din relaţia voastră o poveste fără sfârşit. Într-o eră a divorţurilor, cum aţi reuşit să fiţi unul dintre cele mai longevive cupluri?

– Am văzut că deja este o modă, gata, nu ne mai înţegem astăzi, mâine ne despărţim. Nu e chiar aşa, trebuie să cântăreşti foarte bine lucrurile astea şi să pui practic pe foaie care sunt lucrurile cele mai importante, care sunt lucrurile bune şi care cele rele, şi dacă lucrurile bune primează nu are sens să faci un astfel de pas. Doar că sunt oameni care nu acceptă să aibă nici certuri, să aibă nişte contraziceri, noi ne înţelegem din multe puncte de vedere, chiar dacă ne certăm acum, peste ceva timp ne împăcăm.

”Fiecare om are un destin”

Nu ştiu cum am reuşit, aşa a fost să fie la noi, fiecare om are un destin, aşa a fost să fie pentru noi până acum. Nu există un secret, că toată lumea ne întreabă. Noi ne iubim, ne pupăm în fiecare zi, nu există zi să treacă fără să ne pupăm şi dacă nu ne-am pupat într-o zi înseamnă că e ceva. Am văzut foarte multe relaţii care s-au destrămat în urma apariţiei unui copil. Un copil nu trebuie să te despartă, ci din contră, trebuie să te unească.

Nu pot să zic că la noi e totul roz, ne contrazicem zilnic pe aceleaşi teme, cele cu şi despre copii, însă ajungem la un consens la un moment dat pentru că ne dăm seama că asta este cel mai important, ca noi să fim sănătoşi şi să ne creştem copiii în continuare.

Andreea Bănică are grijă să petreacă timp în doi cu soțul ei

Cum vă condimentaţi relaţia, aveţi nişte trucuri la care apelaţi atunci când simţiţi că se instalează monotonia?

– Ne place să ne dăm câteodată câte 2-3 zile ale noastre, să plecăm pe undeva, aşa ne încărcăm bateriile, să stăm doar noi doi. Asta le spunem şi copiilor întotdeauna, că noi doi trebuie să fim bine cu noi ca să puteam avea grijă de ei.

Cine face cel mai des surprize? Chiar spuneai recent că a luat bilete pentru o vacanţă, dar nu ţi-a spus şi unde mergeţi.

– Da, mi-a făcut această surpriză, el s-a ocupat de tot, ştia că îmi doresc, eu pe partea cealaltă vorbeam cu naşa să punem la cale o escapadă de genul acesta, dar mi-a luat-o el înainte. Oarecum ne asemănăm şi gândim cam acelaşi lucru unul pentru celălalt, ne ghicim gândurile, îl cunosc până la degetul mic de la picior, ştiu absolut tot despre el, ştiu ce gândeşte, ştiu ce vrea să zică în secunda doi, ştiu absolut tot despre el, de multe ori îi spun eu înainte ce vrea el să-mi spună si rămâne uimit.

Andreea Bănică, despre acuzaţiile de infidelitate la adresa lui Lucian: „Și în prezent mai citesc lucruri neadevărate”

Ca orice cuplu, presupun că şi cuplul vostru a fost încercat de-a lungul timpului. Care a fost cel mai greu prag pe care a trebuit să-l depăşiţi împreună?

– Să ştii că noi nu prea am avut divergenţe, nu prea am avut certuri. Cele mai multe certuri la noi în familie au fost din cauza copiilor, aici devine un pic frustrant pentru că tu vrei să faci ceva anume cu copilul tău şi ai nişte păreri, iar el are altele. La capitolul ăsta trebuie să lucrăm noi cu noi şi să ne punem de acord.

Dar încercăm să depăşim toate situaţiile astea, ca orice alt cuplu care îşi doreşte asta. În afara de momentele astea, noi nu am avut altele de-a lungul timpului, chiar dacă presa a scris diverse. Am citit atâtea porcării despre noi, încât la un moment dat am zis că nu mai are sens să citesc, chiar şi în prezent mai citesc lucruri neadevărate despre noi.

Andreea Bănică: ”Nu accept să fiu făcută de ruşine”

Cum ai reacționat la acuzațiile de infidelitate la adresa lui Lucian, primite de-a lungul timpului?

– Crede-mă că pe mine nu m-a afectat nici măcar o clipă, o clipă nu am crezut ceva, o clipă soţul meu nu mi-a dat vreun semn. Din moment ce noi am fost mai toată viaţa împreună, când ar putea şi unde să se ducă. Este şi un tip foarte deştept care ştie foarte bine ce are lângă el, ştie foarte bine că femeie ca mine nu mai găseşte. De când mi-a dat inelul de logodnă, i-am spus „dacă eşti pentru mine, eşti pentru mine şi atât”.

La mine nu există altfel, dacă mă vrei aşa bine, dacă nu nu, trebuie să înţelegi asta din start, eşti pentru mine şi atât. El ştie foarte bine că nu accept să fiu făcută de ruşine, nu accept să fiu înşelată, n-aş putea să stau cu un om să mă înşele, iar eu să fac vreun compromis, nu aş avea de ce. Nu pot să spun niciodată ce îmi rezervă viaţa şi ce poate fi în viitor.

”Când eşti un om înşelat simţi nişte lucruri”

Mi s-a mai pus întrebarea „ce ai face dacă ai fi înşelată”, nu am de unde să ştiu, nimeni nu are de unde să ştie, pentru că doar în momentul ăla vei simţi ceva, nu ai cum să prezici. Într-adevăr presa a scris de multe ori, dar ei n-au fost niciodată în locul meu, în viaţa mea, să vadă, să ştie, să simtă. Când eşti un om înşelat simţi nişte lucruri, totul iese la iveală la un moment dat cât ai fi de bun mincinos.

Ce nu ar tolera niciodată Andreea Bănică la bărbatul de lângă ea

Dar crezi că o femeie simte atunci când este înşelată?

– Oricine simte 100% dacă este înşelat, la un moment dat, mai târziu sau mai devreme. Minciuna are picioare scurte pentru mine, de asta nici nu am ştiut să mint vreodată, imediat mă prinzi şi îţi dai seama că te mint. Nici nu m-a interesat vreodată să mint, eu sunt corectă şi onestă. Şi asta i-am spus şi lui, că nu există minciună într-o viaţă de cuplu, nu pot să tolerez minciuna, bătaia, abuzurile, băutura, nu pot să tolerez nişte lucruri de genul acesta, pentru că ştie şi el foarte bine unde ne-am cunoscut şi cum eram, şi cu atât mai mult nu ar face lucruri de genul acesta.

A avut Lucian grijă să nu regăseşti nimic la el din ce ar putea să-ţi aducă aminte de tatăl tău?

– Ba da, găsesc anumite lucruri, este perfecţionist. Şi când eram în trupele vechi de fete, tot timpul mă certa acasă după concerte şi îmi spunea ce nu am făcut bine. E un om perfecţionist, îşi doreşte ce e mai bine pentru noi, pentru mine.

”Îl mai împingeam eu de la spate să se ducă de exemplu cu băieţii să vadă un meci”

La voi a funcţionat să fiţi tot timpul împreună şi aici mă refer la relaţia soţ-soţie, manager-artist, acum şi parteneri de afaceri?

– Da, noi am stat foarte mult împreună şi niciodată nu făceam nimic fără să ne sfătuim. Pe el îl mai împingeam eu de la spate să se ducă de exemplu cu băieţii să vadă un meci, se mai ducea doar de gura mea, dar nu-i place să plece fără mine, fără noi.

Spre exemplu, a fost acum recent în Bulgaria, la târgul de turism, iar a doua zi s-a întors, nu a putut să reziste fără noi. Îşi face tot timpul griji de cum este acasă, dacă mă descurc cu copiii. El este un tip familist, poate prea familist câteodată. Eu sunt puţin mai libertină, eu îmi doresc foarte mult să şi respir, să iau aer, să îmi încarc bateriile.

Andreea Bănică, despre viaţa după 40 de ani

Se spune că la bărbaţi există o criză la 40 de ani. Pentru femei crezi că este valabilă? Ai resimţit vreo schimbare la tine, după 40 de ani?

– Nu ştiu dacă este neapărat o criză, dar cred că orice om se schimbă după o vârstă, începe să aibă nişte lucruri fixe la care ţine, devine fixist. Dacă nu are o relaţie până atunci, e greu să o construiască după 40 de ani clar. De la 40 de ani încolo consider că începi să înţelegi lucruri despre tine, să înţelegi ce îţi place cel mai mult, să ai tabieturile tale.

Şi probabil aici intervin certurile între parteneri, pentru că faci lucruri pe care nu le făceai înainte şi vezi Doamne este o criză a unuia sau a celuilalt. Eu nu o iau ca pe o criză, ci ca pe nişte schimbări normale care intervin în viaţa fiecărui om, în timp. Practic, tu la 40 ani devii un om destul de matur, vrei anumite lucruri, poate celălalt partener gândeşte despre tine că te-ai schimbat, dar tu eşti acelaşi. La 40 de ani îşi pun amprenta nişte lucruri pe care tu ai vrea să le faci în viaţă.

Cea mai mare dorinţă a Andreei Bănică

Mai ai vreo dorinţă arzătoare pe care nu ai putut să ţi-o îndeplineşti până acum?

– Vreau să călătoresc mai mult, asta e dorinţa mea cea mare. În special mi-ar plăcea să am un catamaran al meu sau închiriat care să-mi dea posibilitatea să călătoresc cât mai mult pe mare, să văd cât mai multe ţări. Oricum una dintre dorinţe, aceea de a avea o pensiune la Eforie, mi-am îndeplinit-o şi avem chiar mai mult decât o pensiune, aşa că mai rămâne doar asta cu călătoritul. Să plec cât mai mult de acasă, dar mă ţin copiii ăştia din drum că au şcoli, au grădiniţe şi momentan nu prea putem pleca nici cu ei, nici fără.

Copiii Andreei Bănică, victimele bullying-ului: „Am luat imediat atitudine şi i-am interzis să se mai joace cu acei copii”

Cum au gestionat copiii tăi celebritatea mamei? Au fost vreodată victimele bullying-ului?

– Da, Sofia a fost victima bullying-ului, am intervenit imediat, i-am explicat, am stat de vorbă cu ea, am şi oprit prietenia cu respectivii copii care până la urmă mă sunau şi pe mine, am luat legătura şi cu unii dintre părinţi. I-am spus Sofiei că toate viaţa va avea parte de astfel de momente, că unii oameni o vor aprecia şi iubi, alţii mai puţin, prin prisma faptului că este copilul meu. Sper din toată inima ca Noah să nu treacă prin asta pentru că el este mult mai sensibil decât Sofia, dar voi vorbi cu ambii deschis.

Sofiei i-am spus ca niciodată să nu se laude cu mine sau să spună cuiva că este fata mea, că mama ei face şi drege sau că sunt în dreapta ei tot timpul. I-am mai spus că trebuie să se descurce singură, să fie independentă şi niciodată să nu se laude că mama ei este celebră.

Copilul a înţeles foarte bine, drept dovadă la şcoală a fost totul ok, dar în cercul ei de prieteni s-au mai întâmplat cazuri din astea de bullying, dar aşa cum îţi spuneam, am luat imediat atitudine şi i-am interzis să se mai joace cu acei copii. „Atâta timp cât ţi se întorc cuvinte rele, jignitoare la adresa ta, tu doar trebuie să ştii să elimini din viaţa ta, nu că vreau eu, nu că îmi doresc eu, ci ceea ce te supără pe mine, tu trebuie să elimini”, cam asta i-am spus Sofiei, deci foarte uşor am gestionat treaba asta cu ea.

Andreea Bănică se mută în casă nouă. A fost propriul designer al noii sale locuinţe

În curând vă veţi muta în casă nouă. Poţi spune că ţi-ai găsit casa visurilor?

– Să ştii că şi , mi-am dorit să am o casă cu grădină, curte, cu linişte, să îmi cânte păsărelele şi să grădinăresc, să am verdeaţă, să mă trezesc dimineaţa primăvara şi să mă uit la muguri, dar asta mi-am dorit de mică, nu acum neapărat. Nu-mi doream să stau la bloc, unul peste altul, am stat la etajul 4 şi ştiu ce înseamnă. Tocmai pentru asta am muncit, să am casa mea şi să fie aşa cum îmi doresc eu.

Ne mutăm acum pentru că am cumpărat o altă casă pe care iniţial, Lucian voia să o amenajeze şi să o vândă, dar noi oricum noi voiam să o reamenajăm pe a noastră şi aşa am luat decizia de a ne muta, practic este pe aceeşi stradă, în acelaşi cartier, nu plecăm în altă parte.

”Îmi doresc cât mai mult aer curat”

La un moment dat ne doream să ne luăm o casă mai în centru, dar ne-am dat seama că aerul este mult mai important pentru noi, să fie respirabil, eu fiind de la Eforie, îmi doresc cât mai mult aer curat şi atunci prefer să stau aici, chiar dacă e mai greu să ajung în oraş. Dar oricum noi, vara suntem mai mult pe la mare, aşa că se compensează oarecum.

Pasiunea pentru design interior ţi-ai descoperit-o acum sau ştiai deja că te pricepi la asta?

– Mi-am descoperit-o demult, mai exact când ne-am mutat în casa în care locuim acum. Nu prea am avut timp să mă informez şi să fac mai mult de atât, dar fiind artist, am laturile astea dezvoltate, mă pricep foarte bine în tot ceea ce ţine de zona asta al frumosului: design interior, styling, grădini decorative.

Ce ar face Andreea Bănică dacă de mâine nu ar mai putea să cânte

Deci dacă de mâine nu ai mai putea cânta, ai avea din ce să câştigi o pâine…

– Întreabă-mă mai bine ce nu aş face, probabil nu aş fi contabilă clar sau profesor. Aş face tot ceva în arte, aş putea să fiu stewardesă pentru că îmi place să lucrez cu oamenii, sunt un foarte bun organizator, am foarte multe calităţi. Îmi place natura de exemplu şi aş putea să amenajez grădini, să grădinăresc, aş putea să-mi deschid o firmă de curăţenie si să lucrez cot la cot cu fetele, îmi place tot ce ţine de frumos, de curat.