Andreea Bănică, momente de panică în vacanță: „I-am trezit pe toți, am țipat”. Ce s-a întâmplat cu fiul ei

Cu toate că este o mamă grijulie, iar siguranța copiilor săi este pe primul loc, Andreea Bănica a avut parte de spaima vieții sale atunci când se afla în vacanță cu familia. Noah, fiul său cel mic, a plecat de lângă ea fără să anunțe.

Andreea Bănică și-a pierdut fiul în vacanță. Cum s-a întâmplat acest lucru

Andreea Bănică este mama a doi copii, Sofia, în vârstă de 13 ani, și Noah, care are 5 ani. Vedeta a dezvăluit că și-ar fi dorit o familie mai mare, . Artista este foarte grijulie când vine vorba de micuții mei și vrea să-i știe mereu în siguranță.

ADVERTISEMENT

Cu toate acestea, a avut parte de o adevărată sperietură în timp ce se afla în vacanță cu familia. Noah a profitat de un moment de neatenție al părinților săi și a plecat de unul singur să exploreze hotelul în care erau cazați.

Atunci când și-a dat seama că fiul să lipsește, Andreea Bănica a intrat în panică și a început să țipe, alertând pe toată lumea care era prezentă.

ADVERTISEMENT

Pe Noah l-am pierdut în hotel, în vacanță. Păi ce crezi, am pus tot hotelul pe roate, toată lumea era în picioare! I-am trezit pe toți, am făcut foarte urât, am țipat, am intrat într-o panică totală!

Pe Sofia nu am pierdut-o însă niciodată, Doamne ajută, că nu știu ce s-ar fi întâmplat atunci!”, a povestit într-un Andreea Bănică

ADVERTISEMENT

În același timp, cântăreața își dorește să-i ofere fiicei sale libertate, motiv pentru care anul acesta o va lăsa să plece în vacanță doar cu prietenele ei.

Andreea Bănică se teme ca nu cumva să-și piardă copiii: „Toată viața am avut frica asta”

Andreea Bănică a mărturisit că are o adevărată fobie atunci când vine vorba de pierderea copiilor săi. Aceasta este cea mai mare frică a artistei. Acest lucru se datorează meseriei pe care o are.

ADVERTISEMENT

De-a lungul anilor, Andreea Bănică a fost martora numeroaselor situații în care, în timpul concertelor organizate în aer liber, copiii s-au rătăcit.

ADVERTISEMENT

„Am această fobie, recunosc. Mi-e frică să nu-mi pierd copiii de când mă știu eu. Am și motive pentru că, la toate concertele mele în aer liber, se întâmplă să se mai piardă câte un copil, tocmai când sunt eu pe scenă. Și culmea, eu sunt cea care trebuie să anunț că s-a pierdut copilul respectiv.

Nu e un moment prea plăcut. Nu vrei să știi cum este sentimentul ăsta de a-ți pierde ce ai mai drag pe lume. Îmi e foarte frică de acest lucru, toată viața am avut frica asta!”, a povestit Andreea Bănică.