Andreea Bănică s-a operat în secret, iar acum vorbește despre problemele avute: ”Nu aș fi vrut s-o fac vreodată”

Cântăreața Andreea Bănică a vorbit, pe șleau, despre intervenția chirurgicală pe care a suferit-o de curând.

Andreea Bănică nu a putut evita operația

a dezvăluit pe contul său de socializare că nu a avut cum să mai evite și nici cum să mai amâne intervenția chirurgicală, mai ales că simptomele se tot agravau în ultimii 5 ani, iar medicii i-au recomandat să nu mai aștepte.

„Am suferit o operație de septoplastie, care nu mi-a dat voie, o perioadă, să vorbesc cu voi și să postez prea mult. Am simțit nevoia să stau să mă liniștesc și să îmi revin cât mai repede. Am revenit pe baricade, sper din toată inima să-mi revin repede și să-mi intru-n ritm. Nu sunt completă refăcută, însă merg înainte” , a spus .

De altfel, preciza vedeta acum ceva vreme operația era inevitabilă, mai ales că problemele ei de sănătate deveneau din ce în ce mai serioase.

Andreea Bănică: ”Nu mai respir”

Problemele de sănătate pe care le avea Andreea Bănică au fost suficient de serioase pentru ca artista să nu mai amâne intervenția chirurgicală, chiar dacă, probabil nu și-a dorit deloc să ajungă pe mâna medicilor.

”Urmează, în curând, să fac o operație la care m-am gândit foarte mult timp și pe care nu aș fi vrut s-o fac vreodată. (…) Nu mai respir bine, nu mă oxigenez bine, adică am o deviație de sept care nu mai poate fi amânată, că doar n-o să mă operez la 50 de ani. M-am hotărât s-o fac și o fac cât mai repede, așa că de pe 1 iulie încolo o să respir mult mai bine”, a spus Andreea Bănică acum ceva vreme pe conturile ei de socializare.

Mai mult, explica artista, problemele de respirație le-a diagnosticat după ce, la un RMN, s-a observat că deviația ei de sept este una cât se poate de gravă, iar medicii i-au recomandat artistei să nu aștepte.

”Nu suport nici aerul condiționat că mi se înfundă nasul”, explica , precizând și că avea și cornetele nazale mărite.

Când s-a operat, de fapt, Andreea Bănică

Decizia de a vorbi de operația pe care a suferit-o a venit în momentul în care Andreea Bănică se pregătea să sărbătorească împlinirea a 43 de ani. Cu toate acestea, a explicat artista, operația a avut loc acum aproape o lună.

”Inițial trebuia să mă operez pe 24 iunie, însă doctorul m-a sunat și m-a întrebat dacă pot mai devreme. Când am auzit pe 1 iunie am avut un șoc”, povestea Andreea Bănică pe conturile ei de socializare.

Evident, soțul ei, Lucian Mitrea, i-a fost alături și a avut grijă să o răsfețe suficient de mult încât artista să nu se gândească la operație, la recuperarea medicală de durpă, iar acum, pare-se, Andreea Bănică este în formă perfectă.