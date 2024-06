Andreea Bănică, scandal cu un artist internațional. Spune că a amenințat-o și înjurat-o. Cântăreața a mers la poliție

Andreea Bănică susține că a fost amenințată și înjurată ”ca la ușa cortului”, de către un celebru artist, cunoscut la nivel internațional. Interpreta a fost șocată de reacția lui și nu a ezitat să meargă la poliție.

Cine este artistul care a amenințat-o și înjurat-o pe Andreea Bănică

Andreea Bănică spune că totul a avut la un festival din Cluj-Napoca, din weekend, iar cântărețul despre care crede că ar fi intenționat chiar să o și lovească este Toni Cottura, fost membru al formației Fun Factory.

Ce l-a deranjat pe Toni Cottura? Interpreta a explicat într-un story că bărbatul s-a declarat deranjat de faptul că ea a stat mai mult pe scenă, însă întreg evenimentul a început mai târziu și toți artiștii ar fi avut de stat peste program, fiindcă s-au așteptat mai mulți oameni să sosească.

De cum a coborât de pe scenă, Andreea Bănică s-a trezit cu Toni Cottura în fața sa, gesticulând și vorbindu-i urât. Ulterior, ea a mers la poliție și a solicitat oamenilor legii dar fără succes. Artista nu s-a lăsat și pentru a da o declarație, dar nu era nimeni care să-i preia cazul.

După ce a dezvăluit totul pe rețelele de socializare, Andreea Bănică și-a relatat problema la TV. A mai mărturisit că nu știa la început cine este bărbatul care i-a vorbit urât. Andreea Bănică este de părere că solistul era sub influența alcoolului sau a drogurilor.

”Eram pe scena unui festival din Cluj, am cântat, eram euforică, plină de entuziasm, iar când am coborât de pe scenă am pus primul picior pe treapta scării și s-a năpustit cineva asupra mea, gesticulând, urlând, înjurând, amenințându-mă.

Eu am aflat după cine este! Nu știam ce mi se întâmplă. Ulterior am aflat că el ar fi fost supărat, era ziua lui, omul probabil băuse ceva, poate luase mai multe substanțe, nu știu, și ar fi făcut scandal că de ce stau eu atât pe scenă, că el vrea să plece, că nu mai are răbdare. Comportamentul acestui băiat este unul jignitor și unul care m-a marcat. Eu am rămas blocată…”, a detaliat Andreea Bănică pentru Antena Stars, scrie

Toni Cottura s-a năpustit asupra Andreei Bănică. Artista, dezamăgită de reacția poliției

Toni Cottura a plecat în vreme ce Andreea Bănică a sunat la 112 și s-a prezentat până la poliție, față de care se declară dezamăgită. ”Mi s-a spus că nu pot da declarație la ora aceea, că nu au program. M-au chemat mâine și nu m-au lăsat să fac declarație, doar o plângere”, a mai explicat Andreea Bănică.

De asemenea, Andreea Bănică s-a declarat uimită că paza de la fața locului nu a intervenit să o apere. Noroc de șoferul ei că a venit să vadă ce se întâmplă, iar Toni Cottura s-a îndepărtat de cântăreață. De altfel, organizatorii ar fi prezentat scuze după ce au aflat și ei de scandal. ”Vreau să trag un semnal de alarmă, pentru că sunt foarte multe femei în situația mea. El și-a luat avionul și a plecat de unde e el”, a mai precizat cântăreața.