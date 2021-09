Andreea Bănică, scandal cu un șofer, la un concert. “M-am bătut cu un tirist”

Andreea Bănică a fost mereu sinceră și nu a evitat să răspundă niciodată la întrebări. În cadrul unui interviu, artista și-a reamintit o întâmplare pe care nu o va uita, chiar dacă a avut loc în urmă cu ani buni.

Aceasta a fost lovită de un șofer de TIR cu care a intrat în conflict. S-a ales cu o vânătaie destul de urâtă pe care a încercat să o ascundă la concert cu ajutorul machiajului.

Norocul nu a fost însă de partea ei, pentru că ploaia a spălat machiajul, iar ea a fugit de la concert fără să mai dea autografe.

Andreea Bănică, scandal cu un șofer, la un concert

Andreea Bănică este una dintre cele mai apreciate și îndrăgite artiste din România. Are o mulțime de amintiri frumoase de la . Au existat însă și momente mai dificile.

pe care nu o va uita niciodată. Ajunsă la un concert, aceasta a intrat într-un conflict cu un șofer, iar în final bărbat-o a lovit-o.

“M-am bătut cu un tirist. Urât din partea mea, dar din partea lui și mai urât, pentru că venea super supărat să dea într-o femeie, eu pe atunci o copilă, femeie în devenire

Am amintiri de genul acesta că na, oamenii sunt diferiți și bărbații, uneori, ne tratează ca și când am fi bărbați și vor să se bată cu noi de la egal la egal. Mi se pare stânjenitor, pentru un bărbat, să vrei să dai într-o femeie. Dar se întâmplă. Cred că toți și toate am pățit. Țin minte că m-am lovit”, a spus Andreea Bănică,

Ploaia i-a dat planurile peste cap

În urma scandalului, Andreea Bănică s-a ales cu o vânătaie pe picior.

“Mă machiasem în genunchi, pentru că el mi-a dat cu piciorul. Aveam o lovitură mare și mă machiasem în așa fel încât să nu se vadă. Era perfect”, a mai spus cântăreața.

Ploaia i-a dat însă toate planurile peste cap blondinei.

“Culmea, a început ploaia spre sfârșitul evenimentului și a căzut machiajul meu și a început să iasă la iveală lovitura. A fost la final. Nu-ți spun cum am fugit. Nu m-am mai întors să dau autografe, tocmai ca să nu se vadă vânătaia din genunchi”, a mai spus Andreea pentru Unica.ro.