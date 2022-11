Andreea Bănică se mută într-o vilă de lux din afara Bucureștiului. „Dacă vedeți camerele copiilor… pfoai! Superbe!”

Andreea Bănică le-a povestit urmăritorilor de pe rețelele de socializare că se va muta într-o vilă de lux în curând. Aceasta se află în afara Capitalei.

Andreea Bănică se mută într-o vilă de lux din afara Bucureștiului

Artista le-a mărturisit fanilor că este foarte încântată de viitoarea ei locuință, în care trebuie să mai aștepte puțin până să se poată muta.

Andreea Bănică a arătat o singură imagine pe rețelele de socializare cu piscina ei, care este gata.

De asemenea, artista a spus că a schimbat puțin planurile față de proiectul inițial, pentru că a vrut să aibă încălzire în pardoseală și astfel a renunțat la parchetul de lemn pentru o gresie care imită parchetul.

De asemenea, a dezvăluit că detestă aspectul caloriferelor, așa că a fost nevoie să aleagă încălzirea în pardoseală.

„În proiect, aveam parchet din lemn masiv, însă am ales încălzirea în pardoseală și automat nu mai putem pune parchetul pentru că nu mai are același randament la căldură.

Am decis să punem o gresie care imită parchetul absolut superbă pe care am pus-o și la hotel doar că pe altă nuanță. Nu-mi plac deloc caloriferele la vedere indiferent de model de aceea am ales încălzirea în pardoseală”, a scris Andreea Bănică pe rețelele de socializare.

Andreea Bănică este foarte încântată de camerele copiilor

Andreea Bănică a mai spus că viitoarele camere ale sunt superbe și aceștia vor fi foarte încântați să se mute acolo, mai ales băiețelul ei, Noah.

„Revin cu imagini. Am ales acest stil pentru că sunt genul acela de persoană care dacă face schimbări acelea sunt radicale!

Dacă vedeți camerele copiilor… pfoai! Superbe! Noah va fi cel mai fericit!”, a mărturisit artista.

Vedeta a mai vorbit și despre motivul pentru care a ales să locuiască în afara Capitalei și a specificat că totul este pentru că aerul este mai curat în afara Bucureștiului.