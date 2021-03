Andreea Bănică, sfat important pentru Claudia Pătrășcanu: ”Nu pot eu să decid” 

Andreea Bănică i-a dat bunei sale prietene Claudia Pătrășcanu un sfat foarte important de când este implicată în procesul de divorț cu Gabi Bădălău. Frumoasa blondină a mărturisit că a îndrumat-o pe un drum nou.

Cântăreața nu vrea să se implice în problemele pe care le are bruneta cu tatăl băieților săi, precizând că mereu i-a spus să nu mai apară în lumina reflectoarelor pentru a dezvălui prin ce trece. Din păcate, artista din Agigea nu pare să ia în calcul acest sfat prețios.

Claudia Pătrășcanu vorbește în continuare în spațiul public de situația prin care trece de mai bine de un an și jumătate, în condițiile în care Andreea Bănică și alți prieteni au îndrumat-o să fie mult mai discretă în legătură cu ce se întâmplă între ea și Gabi Bădălău.

Andreea Bănică, de partea Claudiei Pătrășcanu. Ce sfat prețios i-a dat brunetei

Andreea Bănică o susține enorm pe Claudia Pătrășcanu și încearcă să o consilieze pe buna sa prietenă. Blondina își dorește ca fosta componentă a trupei Sexxy să fie liniștită și să nu mai vorbească atât de deschis despre problemele prin care trece.

„Eu am ajutat-o cât am putut s-o ajut. Nu mă interesează deloc să vorbesc despre familia ei. Nu sunt genul să mă bag în astfel de scandaluri.

Am sfătuit-o întotdeauna pe Claudia să stea liniștită și să nu vorbească deloc. Nu pot eu să decid”, a declarat Andreea Bănică în emisiunea Xtra Night Show de la Antena Stars.

Întrebată care a fost motivul pentru care cântăreața a apelat la ea în noaptea în care a fost dată afară din casă, soția lui Lucian Mitrea a dezvăluit că era singura prietenă care nu avea absolut nicio legătură cu familia omului de afaceri Gabi Bădălău.

Frumoasa blondină i-a pus la dispoziție o dubiță pentru a-și lua bunurile din casa în care a locuit ani buni cu fiul fostului senator Niculae Bădălău. În plus, vedeta a fost cea care a ajutat-o și cu alte lucruri mai departe, dar și cu cei doi copii.

„Cred că în perioada aceea prietenele ei erau prietene de familie și nu cred că a putut să apeleze la ele. Eu eram aproape de ea, dar celelalte probabil că erau în jurul familiei și nu i-a fost ușor să apeleze la ele. Atunci a apelat la mine”, a completat Andreea Bănică.

