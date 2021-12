Andreea Bănică a ajuns de urgență, la spital, cu simptome de Covid-19. Ce spune soțul cântăreței! Exclusiv

Andreea Bănică pare să treacă printr-o perioadă cât se poate de proastă în viața personală. Astfel, după experiențele neplăcute pe care le-a întâmpinat, cu câteva săptămâni în urmă, în Egipt, artista a ajuns, în urmă cu puțin timp, la Urgențe, la spital.

Andreea Bănică, testată de COVID-19 la Urgențe

Cântăreața Andreea Bănică a ajuns, în urmă cu puțin timp, la Urgențe, la spital, iar medicii de acolo au decis, imediat să îi administreze medicamente pe cale intravenoasă, prin perfuzii.

Și, chiar dacă este încă în mijlocul investigațiilor, Andreea Bănică este bănuită că ar fi putut contracta virusul SARS-COV 2, simptomele vedetei fiind asemănătoare cu cele pe care le are COVID-ul.

De altfel, pe conturile sale de socializare, Andreea Bănică a și postat o imagine cu ea de pe patul de spital, cu perfuzia în mână, artista fiind ”echipată” cu halatul care se oferă tuturor celor care ajung la Urgențe.

Momentan, din informațiile FANATIK, Andreea Bănică nu a fost însă internată, medicii așteptând rezultatul analizelor divei pentru a decide ce se va petrece cu ea și ce tratament este cel mai potrivit pentru cântăreață în cazul în care, din păcate, rezultatul testului PCR va fi pozitiv.

Ce spun Andreea Bănică și Lucian Mitrea

FANATIK i-a contactat și pe Andreea Bănică și pe Lucian Mitrea pentru a afla care sunt motivele pentru care vedeta a ajuns, de urgență, la spital.

”Nu este momentul acum”, ne-a spus, sec, cântăreața Andreea Bănică în momentul în care a fost contactată de reporterii FANATIK. Lucian Mitrea însă, aflat acasă, cu cei doi copii ai cuplului, a explicat ce s-a întâmplat, de fapt, cu soția lui.

”A mers la Camera de Gardă pentru niște investigații. Andreea spunea că o durea foarte tare gâtul în partea stângă, de aceea a mers acolo. Nu cred că poate fi vorba de COVID, este vaccinată cu trei doze, are și anticorpi. Când voi afla mai multe, că sunt și cu ea pe fir, vă voi spune exact ce este”, ne-a spus Lucian Mitrea.

Andreea Bănică, vaccinată cu schema completă

ba chiar că are schema completă, fiindu-i administrate, deja, toate trei dozele de ser care o protejează, cel puțin în teorie, împotriva formelor grave de COVID-19.

”Săptămâna asta am făcut a 3-a doză de vaccin. Am făcut prima doză imediat ce a fost posibil pentru că doar așa am simțit că mă pot proteja pe mine și pe cei dragi, iar acum am repetat, conform protocolului. Nu încerc să influențez sau să conving pe nimeni de nimic, este strict alegerea familie noastre, dar mă întristează că și la acest capitol suntem codași la nivelul UE.

Sănătate multă va doresc și să dea Dumnezeu să depășim cât mai repede această perioada pe care nu credeam că o vom trăi vreodată”, scria pe conturile ei de socializare, acum o lună și jumătate, .

Andreea Bănică, experiență teribilă în Egipt

Cântăreața Andreea Bănică a trecut, de curând, printr-o experiență traumatizantă la întoarcerea din Egipt, țară în care a fost în vacanță alături de soțul ei, Lucian Mitrea, și copii lor.

„Pe lângă faptul că ne-au controlat de trei ori bagajele imense, ne-au controlat din cap până în picioare. Aveam bijuteriile la mână, au spus că dacă nu le dau jos, nu pot să trec. Am spus: Nu am cum să le dau jos, că ar însemna să țin toată coada asta până dau eu toate bijuteriile jos. Eu merg cu brățări la mână, sunt de acord să mă controlezi. (…)

„Dacă piuie mașinăria, controlează-mă din cap până în picioare. (…) M-a controlat, m-a pus să ridic picioarele pe sus, mai avea puțin și-mi băga mâna la sutien. Ne călcam în picioare, îmbulzeală, dădeam din coate. Ne-au separat, femeile de bărbați”, a povestit Andreea Bănică.