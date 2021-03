Andreea Berecleanu, adevărul despre relația copiilor cu fostul ei soț. Cum se înțeleg cu Andrei Zaharescu

Andreea Berecleanu a spus adevărul despre relația copiilor ei cu tatăl lor și fostul ei soț, Andrei Zaharescu, de care a divorțat în urmă cu opt ani. Prezentatoarea de la Prima TV a vorbit mai mult despre cum este să fie femeie, soție și mamă în același timp, în cadrul unui podcast.

Fosta vedetă de la Antena 1 a vorbit sincer despre cum se înțeleg copiii ei cu Andrei Zaharescu, cu care a fost împreună timp de 15 ani. Eva și Petru Zaharescu au păstrat legătura cu tatăl lor, plecat în străinătate după divorț.

În prezent, îndrăgita prezentatoare este căsătorită cu Constantin Stan de cinci ani, care a devenit prieten cu cei doi copii și se înțeleg foarte bine.

Andreea Berecleanu, adevărul despre relația copiilor cu Andrei Zaharescu

Andreea Berecleanu este una dintre cele mai apreciate vedete din showbiz-ul românesc și este prezentatoare de știri de mai bine de 25 de ani. Jurnalista a fost căsătorită cu Andrei Zaharescu timp de 15 ani și au doi copii, Eva (19 ani) și Petru (16 ani).

Știrista și-a făcut griji că cei doi copii ar putea fi afectați psihic de divorțul părinților și că actualul ei soț, Constantin Stan, nu a încercat niciodată să preia rolul de tată pentru ei. La doi ani după divorț, aceștia au început să studieze în Marea Britanie, iar frumoasa prezentatoare a ținut să-i ducă la psihologul școlii pentru a vedea dacă divorțul i-a marcat.

Legat de relația cu Andrei Zaharescu, Andreea Berecleanu a precizat că Eva și Petru au păstrat legătura cu tatăl lor, lucru care a cântărit enorm.

„Ei (n.r. copiii), mutându-se la un moment dat în sistem britanic, la doi ani de la divoț, am renunțat atunci la sistemul de stat. Lucrurile erau incerte acolo și se schimbau constant, m-am enervat, era noiembrie și i-am mutat. La un moment dat, am vrut să meargă la psihologul școlii să vadă dacă există vreo rană legată de divorț. Mi-a spus că nu, pentru că, practic, în momentul în care eu am divorțat, s-a produs ceva.

Fostul meu soț a plecat din țară, deci contactul nu a mai fost fizic, doar telefonic, iar ei au trăit în noua familie formată din mine și Constantin. El nu și-a atribuit nicio secundă rolul de tată; nici atunci, nici acum, ci rolul de prieten foarte bun. Au trecut opt ani de atunci. Poate mai degrabă era vorba despre o gelozie a Evei raportată la fratele ei mai mic, mi-a zis psihologul atunci, dar nu altceva și nimic serios. A contat că au păstrat legătura cu tatăl lor”, a mărturisit Andreea Berecleanu în cadrul podcastului găzduit de Damian Drăghici.

Andreea Berecleanu, despre copiii ei: „Sunt lucruri pe care numai mamele le văd”

Prezentatoarea știrilor de la Prima TV a declarat că există lucruri pe care doar mamele le văd și că a învățat foarte mult de la copiii ei de-a lungul timpului. Andreea Berecleanu este conștientă că a făcut și ea greșelile ei și că are de învățat în continuare.

„Sunt lucruri speciale pentru mine. Sunt lucruri în continuă transformare. Copiii sunt prelungirea noastră în univers, așa se spune. Eva are aproape 20 de ani, Petru aproape 16. Sunt extrem de diferiți și totodată seamănă atât de mult. Sunt lucruri pe care numai mamele le văd. Și tații au rolul lor, dar sunt lucruri pe care numai o mamă le vede.

(…) Am greșit ca mamă, cu siguranță. Nu pot să-ți dau un exemplu acum. Cu cât cresc copiii mei, cu atât am de învățat de la ei. Trebuie să fii deschis, receptiv. Eu i-am învățat să nu mintă. Eu detest minciuna și mă refer la minciuna gratuită. Uite că ei m-au învățat că și minciuna are rolul ei și să nu mai fac o tragedie din asta. Eu mă bucur de procesul ăsta și mă bucur că mă așteaptă alte învățături de la ei”, a adăugat Andreea Berecleanu.