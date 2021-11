Andreea Berecleanu și-a sărbătorit bunica de 94 de ani. Imagini de familie publicate de prezentatoare

Andreea Berecleanu este una dintre cele mai apreciate și admirate prezentatoare de la noi. De-a lungul carierei sale, vedeta și-a format o adevărată comunitate în spațiul online, dar și în fața micului ecran, aducând seară de seară în atenția tuturor cele mai importante evenimente.

Însă, de această dată, în prim-plan, știrista nu a adus vreun eveniment național, ci unul de suflet, parte din familia sa, pe care l-a făcut public pe rețelele de socializare.

Andreea Berecleanu și-a sărbătorit bunica ajunsă la 94 de ani

Mai exact, în urmă cu o zi, și-a sărbătorit bunica. Vedeta s-a întors în casa părintească, alături de fiica sa, acolo unde au fost așteptate de mama și bunica sa și unde, spune ea, au petrecut o zi pe cinste.

Străbunica Evei și a lui , a împlinit vârsta de 94 de ani, ocazie pentru care a primit cadouri, un tort pe măsură, a suflat în lumânări și s-a bucurat de prezența celor mai importante persoane din viața sa.

Cum o astfel de zi nu putea trece nemarcată, Andreea Berecleanu a ținut să imortalizeze momentul emoționant de familie, astfel că, pe rețelele de socializare, prezentatoarea a publicat mai multe fotografii cu fiica, mama și bunica sa, toate extrem de fericite.

Știrista, mesaj de suflet pentru străbunica copiilor săi: ”Să ne trăiești!”

Iar pentru a aduce o însemnătate și mai mare zilei de naștere a celei alături de care a copilărit, Andreea Berecleanu a ținut să adauge și câteva rânduri de suflet.

Prezentatoarea a avut grijă să îi dedice străbunicii copiilor săi numai gânduri bune, să descrie frumos ziua aniversară a acesteia, dar și să transmită un mesaj tuturor celor care încă se pot bucura de faptul că încă au acasă o bunică sau o străbunică. Exact așa cum și spune o vorbă: ”cine nu are un bătrân, să își cumpere”.

”Este o zi fericită pentru bunica mea! Și ne-a făcut și pe noi fericiți. Am râs, am suflat în tort, am sărbătorit-o, am povestit, ne-am amintit, ne-am bucurat ca în fiecare an de anii pe care iî traiește frumos și demn.

Dragostea noastră și grija mamei mele în fiecare clipa, îi fac bătrânețea mai ușoară. La mulți ani, la 94 de ani! Să ne trăiești! Cine are o străbunică, să-i trăiască.

E străbunica Evei și a lui Petru, bunica mea, mama mamei mele. A fost o zi frumoasă, fericită, o zi în care a fost în centrul atenției!”, a scris Andreea Berecleanu pe rețelele de socializare, în dreptul imaginilor în care apare alături de fiica sa, dar și de mamă și bunică.