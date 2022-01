Cum au petrecut Revelionul copiii Andreei Berecleanu. Prezentatoarea de la Prima TV, impresionată: „I-am lăsat acasă”

Andreea Berecleanu a dezvăluit cum și-au petrecut Revelionul copiii ei, Eva și Petru, care au rămas acasă. Prezentatoarea știrilor de la Prima TV a plecat în Franța alături de partenerul ei, Constantin Stan.

Cei doi au petrecut noaptea de Anul Nou împreună cu prietenii lor, iar diferența de vârstă dintre ei nu mai pare atât de mare acum.

Vedeta este mândră de cei doi copii și știe că aceștia sunt responsabili și se pot descurca singuri acasă.

Cum au petrecut Revelionul copiii Andreei Berecleanu

Într-o postare pe rețelele sociale, Andreea Berecleanu a dezvăluit cum și-au petrecut Revelionul copiii ei din prima căsnicie, .

Cei doi au rămas acasă și au petrecut alături de prieteni, iar prezentatoarea nu a fost emoționată să-i știe pe amândoi singuri, acum că au crescut și sunt responsabili.

„I-am lăsat acasă, au făcut Revelionul cu prietenii lor, încep şcoala mâine, dar suntem într-o legătură permanentă, noi fiind plecaţi în Franţa.

Sunt mari, se organizează singuri acasă, Eva îi găteşte, el spală vasele, le-am spus să fie ‘lună’ atunci când ne întoarcem.

Joacă Activity şi Dixit, se uită la filme, se întâlnesc cu prietenii lor apropiaţi şi petrec timp împreună.

Între Eva şi Petru e o diferenţă de 4 ani, acum însă parcă diferenţa aceasta începe să se micşoreze. Ea îl acceptă pe el în anturajul ei şi nici ea nu se plictiseşte în anturajul lui. În plus, aproape zilnic, îşi vizitează bunica şi străbunica.

Voi, dragi părinţi ca şi noi, cum trăiţi adolescenţa copiilor voştri, mai ales când plecaţi în vacanţă fără ei?”, a scris vedeta de televiziune pe .

Andreea Berecleanu, mândră de copiii ei

Andreea Berecleanu este mândră de copiii ei și nu ezită să vorbească despre ei atunci când are ocazia. Prezentatoarea știrilor Focus de la Prima TV este foarte apropiată de cei doi și au o relație foarte bună.

au avut ocazia să stea mai mult împreună în vacanța de vară din 2020, atunci când amândouă s-au cunoscut mult mai bine una pe cealaltă.

„Eu am fost foarte fericită, totuși Eva e plecată de doi ani şi o să mai fie până la toamnă acasă. În perioada asta am aflat foarte multe lucruri despre Eva pe care nu am avut timp să le descopăr.

Ea e plecată de doi ani şi jumătate la Londra. O vizitam, dar parcă nu apucam să povestim. Acum am avut tot timpul din lume.”, a declarat Andreea Berecleanu la Teo Show, în 2020.

Petru, fiul prezentatoarei, este pasionat de sport și seamănă foarte mult cu mama sa.