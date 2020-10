Andreea Berecleanu, în negocieri cu o televiziune din România! FANATIK dezvăluie în exclusivitate toate detaliile

Andreea Berecleanu este posibil să se întoarcă în televiziune, după 10 luni în care a stat departe de media și tot ce înseamnă știri. FANATIK dezvăluie în exclusivitate că fosta prezentatoare a jurnalului de la Antena 1 este în negocieri cu o televiziune din România.

După lungi discuții, vedeta tv este foarte probabil să mai dea o șansă primei dragoste: televiziunea, chiar dacă, în ultima vreme, s-a arătat dezamăgită de modul în care funcționează lucrurile în redacțiile de știri.

Dacă va bate palma, jurnalista va apărea la cel mai important jurnal de știri de la Prima tv, televiziune cumpărată anul acesta de către Adrian Tomşa, care deţine compania Clever Media.

Andreea Berecleanu a primit mai multe oferte în ultimele luni

Prezentatoarea tv este în negocieri cu acționarii postului Prima TV, care a fost cumpărat, în 2020, de către Adrian Tomșa, care are în plan să schimbe fața postului, să aducă oameni valoroși în trustul său, iar selecția deja a fost făcută. Moderatoara de știri a mai fost ofertată, în trecut, și de Kanal D.

După Bebe Cotmanis (vocea postului Prima tv – a fost timp de 25 de ani vocea Pro tv), Anca Budinschi (director de programe), Roxana Hulpe (jurnalist – noua prezentatoare Focus 18, de la Prima tv, care îl va înlocui pe Saizu Nichi-Marius) și alte nume grele din media românească, FANATIK dezvăluie în exclusivitate că Andreea Berecleanu ar urma să se alăture proiectului Prima tv.

Mai întâi, noii acționari trebuie să o convingă pe vedeta tv de formatul știrilor, modul în care se lucrează în redacție, reporterii, ce tip de știri se promovează, practic, întregul pachet redacțional, mai apoi vine vorba de o discuție despre bani, unde ofertanții ar trebui să pulseze. Ca și Esca, Andreea Berecleanu este una dintre cele mai scumpe prezentatoare de știri din România.

Contactată de jurnaliștii FANATIK, Andreea Berecleanu a ținut să menționeze că “indiferent de decizia profesională care ar însemna o colaborare nouă un prim anunț îl voi face pe paginile mele personale de Instagram și Facebook. Am avut invitații la discuții de când am demisionat din Antenă, dar nu m-a interesat subiectul revenirii mele. Dacă se vor schimba planurile, asta înseamnă că cineva trebuie să mă convingă de un produs curat”, a declarat Andreea Berecleanu, pentru FANATIK.

Până la urmă, deși dezamăgită de foștii colegi și de media, în general, Andreea Berecleanu a lăsat o portiță deschisă pentru discuții în vedere unui nou proiect tv. Dacă va bate palma cu Prima tv, îndrăgita prezentatoare tv o va înlocui pe Livia Graur de la cel mai important jurnal de știri, Focus 18.

Andreea Berecleanu este și femeie de afaceri, căci se ocupă de comunicare în paralel cu meseria de jurnalist, iar cel mai mare succes l-a avut în clinicele de estetică pe care le administrează împreună cu soțul ei, Constantin Stan. De când a demisionat, vedeta s-a focusat doar pe partea de business.

Grilă nouă de programe și vedete de top la Prima TV

Chiar dacă în momentul de față televiziunea nu este printre favoritele românilor, primele locuri în top ocupând detașat Pro TV, Antena 1 și Kanal D, noua conducere are în plan să aducă noi programe tv care să fie pe placul românilor, dar mai ales vor îmbunătăți partea de știri, emisiuni tv, dar și o investiție masivă în marketing-ul digital.

FANATIK a aflat că la Prima TV se pregătesc proiecte noi și vor apărea cele mai tari vedete din România, cumpărate cu bani grei. De altfel, și Andreea Berecleanu a fost ofertată cu un salariu destul de mare pentru a reveni în televiziune, lucru pe care îl pusese pe plan secund și pe care nu-l mai dorea atât de mult, fiind ancorată în proiectele pentru clinica de estetică pe care o conduce cu soțul ei, medicul estetician Constantin Stan.

După ce a fost preluată de la omul de afaceri Cristian Burci, Prima TV face parte acum din Clever Media Network, dezvoltat de afaceristul Adrian Tomşa, care mai deține și televiziunea Look Plus, canalele sportive Look Sport, Look Sport 2, Look Sport 3, Look 4K, televiziunile tematice Agro TV, Profit.ro dar şi site-urile looksport.ro, lookplus.ro, lookmedica.ro, agro-tv.ro şi profit.ro.

Andreea Berecleanu, îndemnată să se întoarcă la tv

Fanii nu s-au resemnat în ceea ce privește plecarea vedetei din televiziune, iar pe contul de Instagram îi trimit zilnic mesaje prin care îi cer să se întoarcă la pupitrul știrilor. Dorința le poate fi împlinită, iar Andreea Berecleanu va putea fi văzută la Focus 18, Prima tv, din jumătatea lunii noiembrie, dacă vedeta se hotărăște să se alăture noului proiect pus la bătaie de Orlando Nicoară.

„Am stat 17 ani în Antena 1 pentru că nu am fost constrânsă în vreun fel. Astăzi drumurile noastre se despart. Nu voi accepta situații impuse. Sunt prezentator de știri de 27 de ani, sunt un jurnalist respectat atât de colegii de breaslă cât și de către public tocmai pentru că nu am dezamăgit, sunt un om corect și onest.

Pot să dau și amănunte despre alegerea mea de a pleca dar cred că viața trebuie să-și urmeze cursul, la fel și profesia mea. Voi fi alături milioanelor de oameni cu dragoste și respect mereu, sub diferite forme, și va mulțumesc pentru toți acești ani”, a menționat Andreea Berecleanu, la începutul anului, pentru pagina de media, motivând plecarea din Antena 1 și din televiziune.