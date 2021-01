Andreea Berecleanu, mândră nevoie mare de băiatul ei! Cum arată și cu ce se ocupă Petru

Când nu se află la pupitrul știrilor, de unde ne prezintă în fiecare seară cele mai importante informații ale momentului, Andreea Berecleanu se dedică trup și suflet celor doi copii. Și are toate motivele, pentru că aceștia o fac să se simtă cea mai mândră mamă din lume.

Dacă pe Eva o cunoaștem destul de bine, pentru că a pășit pe urmele îndrăgitei prezentatoare TV și a bifat deja câteva apariții în spațiul public, Petru preferă să își trăiască viața dincolo de lumina reflectoarelor.

După divorțul vedetei de tatăl său, Andrei Zaharescu, tânărul de 16 ani a rămas alături de mama și sora sa. Iubește sportul și tot ceea ce ține de mașini, dar nu aspiră la o carieră în televiziune, chiar dacă este extrem de fotogenic. Nu ne credeți? Vă veți convinge imediat.

Cum arată fiul Andreei Berecleanu. A moștenit trăsăturile mamei sale

Șaten și cu ochii albaștri, Petru s-a transformat într-un tânăr care atrage fetele ca un magnet. Nici nu ar avea cum să se întâmple altfel, în condițiile în care a moștenit trăsăturile mamei sale și a reușit chiar să o depășească în înălțime.

„Copiii sunt produsul părinţilor şi acest fapt este valabil şi pentru Eva şi Petru. Ei au trăit alături de tatăl lor toată perioada copilăriei.

Acum, în adolescenţă, le este alături, atât ca sprijin moral, dar și emoţional. De asemenea, primesc toată dragostea noastră, necondiţionată, a mea şi a soţului meu”, a dezvăluit Andreea Berecleanu într-un interviu acordat recent.

În ceea ce o privește pe Eva, aceasta a ajuns în atenția publicului după ce a suferit o intervenție estetică la nivelul feței. Tânăra și-a mărit buzele, cel mai probabil cu ajutorul tatălui său vitreg, Constantin Stan, care este medic estetician.

În ciuda faptului că și-a modificat radical aspectul fizic, frumoasa adolescentă are un look natural și echilibrat. În plus, urmează cursurile unei facultăți de renume din Londra.

„Noi lucrăm foarte mult la capitolul educație estetică. Dar fetele tinere se uită mai degrabă spre America decât spre Europa. Din păcate!

De aceea, sânii vor fi mai mari decât ar trebui să fie, buzele vor fi mai mari decât în mod normal. Dacă vrei să faci o volumizare, poți să o faci în mod natural, respectând conformația buzelor”, a mai spus îndrăgita prezentatoare TV.