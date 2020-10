Andreea Berecleanu, mesaj dur la adresa politicienilor, după ce Nicușor Dan a făcut-o “panaramă” pe Gabriela Firea: “Bătaie de joc”

Ochii care pun intrebari mereu!😄 Si, de cele mai multe ori, dau si raspunsuri. Altor intrebari. Pentru ca asa sunt eu. Imi place sa privesc direct in fata, imi place sa ating, sunt un om cald dar si categoric. Poate si din acest motiv sunt usor de retinut, chiar si pentru cei care ma cunosc prima data. Nu sunt conventionala, desi stiu sa respect un protocol. Nu sunt “artista” decat pentru oamenii dragi, fac doar ce stiu. Iata o scurta descriere fara nicio ocazie, asa, de joi la pranz. Pentru voi, cu drag! ❤️

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT