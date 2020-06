Andreea Berecleanu nu intră în politică după plecarea de la Antena 1: „Nu mă interesează absolut deloc”

Chiar dacă mulți dintre colegii de breaslă au ales să intre în politică după ce s-au retras din televiziune, Andreea Berecleanu nu intenționează să urmeze un astfel de drum. Într-un interviu acordat recent, fosta realizatoare a jurnalului de la Antena 1 a dezvăluit că în trecut a cochetat cu Partidul Național Liberal, pe vremea când acesta era condus de Radu Câmpeanu.

Andreea Berecleanu nu vrea să intre în politică după plecarea de la Antena 1

A deținut chiar funcția de președinte al Colegiului Național din cadrul formațiunii politice, însă a renunțat în scurt timp, când s-a ivit ocazia unei cariere în media. Nu regretă acest pas, deși s-a văzut nevoită să părăsească pupitrul Observatorului după 17 ani, lăsând de înțeles că șefii din Antenă ar fi încercat să-i impună lucruri pe care nu și le dorea.

„Nu intru în politică pentru că am ieșit în 1993, când am decis să fiu jurnalist. Am fost președinte la Colegiul Național Liberal pe vremea lui Radu Câmpeanu. Probabil că știu doar cei de vârsta mea.

Mă rog… am făcut politica acelor vremuri, care era politica adevărată, cred eu. Eram deja jurnalist și a trebuit să renunț, pentru că nu erau compatibile cele două. Contextul nu mă interesează absolut deloc.

Au fost politicieni pe care i-am admirat, dar care au făcut greșeli pe care le-am observat. Ar trebui să mă gândesc foarte bine ca să dau cinci nume de politicieni pe care i-am admirat de-a lungul timpului. Sunt foarte puțini”, a dezvăluit Andreea Berecleanu în cadrul emisiunii realizate de Ionela Năstase și chef Adrian Hădean.

Cum a motivat plecarea de la la Antena 1

În februarie 2020, prezentatoarea TV lua prin surprindere pe toată lumea anunțându-și plecarea de la postul trustului Intact după 17 ani de colaborare. Nu s-a sfiit să recunoască, însă, că în ultima vreme a avut parte de anumite presiuni, fiindu-i impuse lucruri pe care nu era de acord să le facă.

„Am stat 17 ani în Antena pentru că nu am fost constrânsa în vreun fel. Astăzi drumurile noastre se despart. Nu voi acceptă situații impuse. Sunt prezentator de știri de 27 de ani, sunt un jurnalist respectat atât de colegii de breaslă cât și de către public tocmai pentru că nu am dezamăgit, sunt un om corect și onest.

Pot să dau și amănunte despre alegerea mea de a pleca dar cred că viață trebuie să-și urmeze cursul, la fel și profesia mea. Voi fi alături milioanelor de oameni cu dragoste și respect mereu, sub diferite forme, și va mulțumesc pentru toți acești ani.

Viața mea nu a început cu Antena 1. Viața mea a început cu Soti. A urmat, pentru o scurtă perioadă Antena 1, apoi Pro tv, aproape 9 ani, 7ABC – trei luni cu Mihai Tatuluci… La început, a fost și presă scrisă… Antena timp de 17 ani.

Așa încât… nu a început și nici nu se va termina cu Antena 1. Eu intenționez să-mi văd de planurile mele care continuă pe partea de comunicare, pentru că jurnalistul este un comunicator și ar trebui să fie în toate zonele”, a mai spus Andreea Berecleanu.