Andreea Berecleanu, intervievată de Horia Brenciu: “Eram atât de urâtă, întreab-o pe mama!”. Ce spune despre operațiile estetice. Video

Prezentatoare de știri, soția unui medic renumit și mamă, Andreea Berecleanu este o fire discretă, iar aparițiile în care se destăinuie sunt puține.

Andrea Berecleanu, despre operațiile estetice: “Nu am timp nici să trec strada”

Invitata în podcastul lui Horia Brenciu, prezentatoarea jurnalului Focus de la Prima TV a făcut dezvăluiri despre viața sa și a mărturisit că în adolescență era o fată modestă, nu tocmai atrăgătoare.

“Eram atât de urâtă, întreab-o pe mama! (…) Am dat examenul pentru carnetul auto odată cu mama, ea având 40 ani, eu – 18. Mama o tocilară, a luat tot, bine. Înseamnă că avea ceva talent. Dar sala a luat-o cu punctaj maxim. Eu am luat cu punctaj minim, fix ce aveam nevoie. În momentul în care am coborât din mașină, foarte repede, instructorii au crezut că eram băiat.“, a declarat Andreea Berecleanu în podcastul lui Horia Brenciu.

Întrebată ce apreciază cel mai mult la o persoană, Andreea Berecleanu a mărturisit că onestitatea și autenticitatea sunt valorile pe care pune preț. Știrista a vorbit și despre intervențiile estetice și a spus că și-a păstrat trăsăturile fizice datorită genei, nu mulțumită soțului estetician sau al tratamentelor costisitoare.

“Nu am timp nici să traversez strada. Treaba asta este o treabă care ține de gene. Nici măcar de o întreține, nu de operații estetice. Eu sunt prima care văd într-o femeie sau într-un bărbat cu totul altceva decât lucrurile care țin de înfățișare.”, a spus Andreea Berecleanu.

Andreea Berecleanu, despre începuturile în televiziune

Începutul pentru o carieră în televiziune nu a fost ușor. Aceasta mărturisește că pe vremea aceea, la cei 18 ani, lucra în cadrul a două redacții. “Nu știam prea bine ce voiam să fac. Familia mea eram compusă din mulți medici. În afară de ai mei, toate rudele terminaseră Medicina. A fost absolut o întâmplare. Pe vremea aceea nu era suficient să fii doar drăguță. Eu nu aveam nimic de pierdut. Era vorba de inconstiența aceea plăcută.”, a mărturisit Andreea Berecleanu care, nu de puține ori, a dezvăluit în cadrul unor apariții TV că își iubește mult meseria și că acum nu și-ar dori să facă altceva.

În cadrul podcastului, Constantin Stan, soțul vedetei, i-a transmis un mesaj care a emoționant-o:”Ea este femeia cu care doresc să îmi petrec toată viața.”

Andreea Berecleanu și colaborarea cu Prima TV

În cadrul aceluiași podcast, Horia Brenciu i-a adresat o întrebare incomodă prezentatoarei: PRO TV, Antena 1 sau Prima Tv? Reacția Andreei Berecleanu a fost una diplomată, ca întotdeauna, stirista mărturisind că fiecare colaborare pe care a avut-o cu televiziunile menționate a fost o experiență binevenită.

Vă reamintim că Andreea Berecleanu a încetat colaborarea cu Antena 1 anul trecut și, câteva luni mai târziu, a semnat cu Prima TV. Prezentatoare în vârstă de 46 de ani poate fi văzută la pupitrul știrilor de la ora 18. În cadrul unui interviu, a mărturisit că vede această schimbare ca pe o provocare și că fiecare pas făcut în carieră a avut la bază ideea de reinventare.

Andreea Berecleanu, căsătorită cu medicul Constantin Stan

După divorțul de Andrei Zaharescu, cu care are doi copii, Andreea Berecleanu s-a căsătorit în 2016 cu medicul estetician Constantin Stan.

Andreea Berecleanu are o fată, pe , pasionată de make-up și fashion, și un băiat, , ce alege să stea în spatele camerelor de filmat atunci când își însoțește mama celebră la evenimente, în timp ce sora acestuia adoră lumina reflectoarelor.