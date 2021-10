Andreea Berecleanu, pasiune ascunsă pentru Florin Piersic junior. Dezvăluirile l-au uimit chiar și pe Florin Călinescu. Video

Fosta prezentatoare de la Antena 1 a mărturisit pasiunea ascunsă pe care o avea în anii adolescenței pentru actorul Florin Piersic Jr., care este mai mare cu câțiva ani decât ea.

a povestit cum a plecat de la școală pentru a vedea o piesă în care juca celebrul artist, despre care are numai cuvinte de laudă.

În plus, Andreea Berecleanu pare foarte apropiată de Florin Piersic Jr. pe care-l alintă foarte frumos, numindu-l Florinel.

Andreea Berecleanu, totul despre legătura cu Florin Piersic Jr.

„Am văzut recent contul de Instagram al lui Florinel Piersic și râdeam de una singură că el face niște chestii din astea, în stilul lui și are umorul ăla haios al lui.

Și mi-am adus aminte că odată am chiulit, învățam seara, cred că eram prin clasa a XI-a. Și am chiulit cu voia profesoarei.

Am plecat mai multe fete pentru că Florinel avea spectacol la Casandra. Îl admiram bineînțeles, sunt un pic mai mică de vârstă. Florinel are 53 de ani și eu am 47.

Avea spectacol de an la Casandra, era pe cheiul de vest. Am chiulit ca să-l vedem acolo, ei erau practic absolvenți.

Noi fetele am mers pentru el, dar nu ne dai dreptate?”, a dezvăluit Andreea Berecleanu în emisiunea lui Florin Călinescu de la Prima TV.

Andreea Berecleanu, despre prietenia cu Florin Călinescu

Moderatoarea de la Prima TV a discutat și despre prietenia cu Florin Călinescu, pe care-l cunoaște de foarte mulți ani. a povestit un moment pe care nu-l poate uita, după ce a divorțat de Andrei Zaharescu.

„Acum 8-9 ani ne-am întâlnit noi ultima dată. Eu treceam printr-un moment mai greu, eram divorțată de ceva timp și după o perioadă de stat, de neieșit la evenimente am acceptat o invitație.

Era într-o seară, după jurnal, și la acel eveniment te-am reîntâlnit iar după foarte mulți ani și tu stăteai așa retras, în observație. M-am bucurat foarte tare că te-am văzut chiar în momentul în care voiam să plec.

Și atunci am venit spre tine să te îmbrățișez și te-ai uitat la mine și mi-ai spus «vai, nu pot să cred, mă prinzi așa de jerpelit, nici nu mă simt bine, nu arăt bine, sunt în cea mai proastă formă a mea și tu tocmai ești proaspăt divorțată».

Este un tip de umor pe care eu îl apreciez. Nu poți să te superi pe un om care îți face un compliment în acest fel”, a mai spus Andreea Berecleanu, în același show TV.