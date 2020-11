Andreea Berecleanu, primul interviu după revenirea în televiziune: „Cu soțul meu am avut destule discuții pe această temă”

Andreea Berecleanu a oferit un primul interviu, în exclusivitate pentru FANATIK, după ce marele anunț despre revenirea în televiziune a fost făcut, în sfârșit, public. Prezentatoarea tv se va afla la cârma celui mai important jurnal de știri de la Prima TV, de luni până miercuri, ora 18:00.

Vedeta dezvăluie în primul interviu după revenirea în televiziune toate detaliile care au dus la decizia de a se întoarce la pupitrul știrilor, dacă soțul sau copiii au avut un cuvânt de spus în acest sens, dar și cum s-au desfășurat discuțiile cu trustul media, fiind singurul care a convins-o să revină pe micul ecran.

După ce a plecat din Antena 1, Andreea Berecleanu a avut mai multe oferte de a reveni la tv, însă niciun proiect nu a convins-o să accepte un angajament pe termen lung.

Andreea, te-ai ancorat într-un proiect nou, vei prezenta știrile la Prima TV. Ce te-a făcut să accepți aceasta provocare? De ce Prima și nu alt post tv?

Cu drag și fară infatuare, iți spun că nu e o provocare pentru mine. Atât s-a “consumat” acest cuvânt “provocare” încât eu îl mai folosesc extrem de rar. O iau că pe ceva firesc, că pe o alta experiență profesionala. Pentru că oamenii care mi-au propus să revin în tv, adică la Prima Tv, desi nu a fost pentru ei o misiune ușoară, au făcut-o cu argumente de bun simt și credibile.

Cum se vor schimba lucrurile la Prima tv după ce vei fi la cârmă celor mai importante știri?

În general, insuflu disciplina și vin cu o energie buna. Îmi place să lucrez cu profesioniști, indiferent de experiența lor. Îmi plac și oamenii tineri, am răbdare cu ei, atât timp cât sunt talentați și au pasiune în ce și-au ales. Vă fi destul de ușor de colaborat cu mulți dintre colegi, îi cunosc foarte bine. Vin din stații pe unde am trecut și eu. În lumea televiziunilor din Romania, la nivel de top management, nu prea au apărut nume sonore noi.

Ce ai făcut în țoată această perioada? Și dacă vei mai avea timp de proiectul tău de suflet, clinicile pe care le administrezi cu soțul tău?

Am lucrat în zona de comunicare, așa cum o făceam și înainte și o voi face și de acum încolo. Strategii, campanii, consultanță, branding. Unul dintre clienți este Cronos Med, dar nu e singurul. M-am focusat pe on-line, am făcut reportaje de tip documentar, am lucrat destul de mult. Pentru mine a fost doar o pauză de tv, iar vacanță am avut 5 zile, în vară.

Cum au reacționat copiii tai când au aflat că vei fi din nou la tv? Te-ai sfătuit cu ei? Cu soțul tău?

Eva nu se aștepta, mai ales că știa că nu aș fi fost interesată de o revenire. Petru a trecut destul de repede peste informație. Da, cu soțul meu am avut destule discuții pe această temă. E firesc, mă cunoaște foarte bine și a observat cât de ușoară a fost desprinderea și cât de bine m-am adaptat după 27 de ani, fără studioul de știri. El știe că eu nu mă plictisesc niciodată, că am destule resurse de a mă reinventa. Ce e important este că are încredere în mine, orice aș alege.

Cât de mult ai cântărit decizia de a reveni pe sticlă? Știu că nu iți doreai neapărat, fiind focusată pe lumea afacerilor în ultima perioadă

Exact. Ba mai mult, de la jumătatea perioadei de lockdown, așa de mult mă plictiseau discuțiile de la tv de bătut apa-n piua, încât am considerat că fiind o pierdere de timp. Nu am mai urmărit deloc știri și emisiuni. În schimb, am ales filme și producții la posturile din strainantate. Exclusiv. În privință informației interne, așa cum am mai spus, o putem lua din multiple surse, nu doar de la tv.

Ți-au lipsit publicul, știrile? Adrenalina din redacția de știri? Vei forma și o echipa de jurnaliști?

Sincer, nu! Am trăit foarte bine fără direct. Da, publicul m-a impresionat prin căldură mesajelor și insistenta de a reveni la tv. Oamenii nu pot fi păcăliți așa cum cred unii. 27 de ani petrecuți zi de zi te transformă într-un membru al familiei lor. Iar comunicarea mea cu telespectatorii a fost mereu onestă, indiferent de situațiile apărute în viață profesională sau cea personală.

De această data, am acceptat contextual și punctual ideea noii conduceri Prima Tv. Iar tonul discuțiilor purtate a fost pe placul meu. Cel mai important e să știm să privim oamenii în ochi și să le spunem ce gândim. Mi se pare o atitudine corectă atât pentru ei, cât și pentru propria persoană. Eu asta fac dintotdeauna și cred că e cel mai bun drum!

Prima TV se reinventează

Noua conducere Prima TV are în plan să aducă noi programe tv, vor îmbunătăți partea de știri, emisiuni tv, plus vedetele pe care le aduc din toate trusturile media.

După Bebe Cotmanis (vocea postului Prima tv – a fost timp de 25 de ani vocea Pro tv), Anca Budinschi (director de programe), Roxana Hulpe (jurnalist – noua prezentatoare Focus 18, de la Prima tv, care îl va înlocui pe Saizu Nichi-Marius) și alte nume grele din media românească, FANATIK a dezvăluit în exclusivitate că Andreea Berecleanu urma să se alăture proiectului Prima tv.

După ce a fost preluată de la omul de afaceri Cristian Burci, Prima TV face parte acum din Clever Business Transilvania, grup dezvoltat de afaceristul Adrian Tomşa, care mai deține și televiziunea Look Plus, canalele sportive Look Sport, Look Sport 2, Look Sport 3, Look 4K, televiziunile tematice Agro TV, Profit.ro dar şi site-urile looksport.ro, lookplus.ro, lookmedica.ro, agro-tv.ro şi profit.ro.