Andreea Bostănică, la spital! Vedeta dezvăluie de ce a ajuns pe mâna medicului. Exclusiv

Andreea Bostănică a ajuns la spital, iar FANATIK a aflat chiar de la vedeta TikTok care este motivul. Fanii frumoasei influencerițe s-au arătat îngrijorați când au văzut fotografiile pe care șatena le-a postat pe Instagram.

Andreea Bostănică dezvăluie de ce a ajuns la spital, în exclusivitate pentru FANATIK

Andreea Bostănică a urcat pe contul ei de Instagram câteva poze dintr-o unitate medicală. și nu numai, a explicat, în exclusivitate pentru FANATIK, de ce a apelat la serviciile medicale.

Internauții au făcut tot felul de scenarii referitoare la vizita ei la medic, însă niciunul dintre ele nu s-a confirmat. Trebuie să spunem că Andreea nu a pățit nimic grav și este foarte bine.

În dreptul imaginilor pe care vedeta TikTok-ului le-a împărtășit în social media, Bostănică a scris un mesaj în limba engleză. De fapt, chiar mesajul pe care l-a scris tânăra i-a făcut pe unii să se preocupe. La prima citire, postarea ei suna destul de alarmist.

„Viața nu este întotdeauna perfectă, iar perfecțiunea este doar o iluzie. Am trecut printr-un moment dificil, dar am vrut să vă împărtășesc asta pentru că nu totul trebuie să arate ideal. Aveți grijă de voi înșivă – sănătatea dumneavoastră este cel mai important lucru”, a scris Andreea Bostănică

FANATIK a contactat-o urgent pe focoasa șatenă pentru a afla ce a pățit. ne-a lămurit imediat. Se pare că a întâmpinat o problemă stomatologică din cauza unor măsele.

„A fost o operație”

În mod normal, un om are patru măsele de minte, dar numărul acestora poate varia, cum este și cazul Andreei, care ne-a mărturisit că ea are șase!

„Mă simt mult mai bine acum, azi am venit acasă. Nu am avut nimic grav, doar că trebuia să-mi scot măselele de minte și problema e că toți oamenii au patru măsele de minte, dar eu am șase. Foarte norocoasă sunt.

Și, na, a fost o operație. Măselele erau foarte mari, iar din cauza rădăcinilor a fost destul de greu să mi le scot. Momentan, mi-am scos numai trei. Dar mulțumesc lui Dumnezeu, totul e bine!”, a declarat Andreea Bostănică pentru FANATIK, după ce a fost la spital.

Andreea Bostănică este una din cele mai iubite influencerițe de la noi, având aproape patru milioane de urmăritori pe rețeaua Instagram și alte milioane bune pe TikTok.

Tânăra a intrat în atenția publicului pentru filmulețele pe care le realizează pe rețelele de socializare, iar în timp a devenit unul din cele mai vânate personaje de către presă.

Brățara buclucașă

De curând, Andreea Bostănică a iscat o adevărată controversă în mediul online, după ce și-a pierdut o brățară foarte scumpă. Fata s-a filmat plângând în Ajunul de Crăciun, spunând că este cel mai oribil din viața ei din cauza pierderii bijuteriei de 20.000 de euro.

Cârcotașii s-au legat de ea și au făcut tot felul de glume, căci pe mulți drama ei nu îi atingea absolut deloc. Ulterior, Andreea Bostănică și-a cumpărat din nou brățara buclucașă, aceeași, dat fiind că nu a mai găsit-o din Ajunul Crăciunului.