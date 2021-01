Andreea Esca a schimbat macazul! Vedeta PRO TV, actriță într-un proiect inedit

Andreea Esca a dat o mare lovitură în viața ei, făcând parte din distribuția primului proiect de teatru sonor independent din România, adică teatru radiofonic.

Prezentatoarea știrilor de la PRO TV a acceptat cu entuziasmul rolul de actriță în piesa de teatru online „Happiness, loading. It might take a while”, din care fac parte și alte nume importante ale industriei acestei arte.

Esca face echipă în această piesă de teatru sonor alături de Ada Galeș, Istvan Teglas, Luca Rădulescu și Alexandru Potocean. Premiera va avea loc pe Youtube la data de 24 ianuarie, adică în doar câteva zile.

Andreea Esca, actriță cu vocea într-o piesă de teatru radiofonic care se va lansa pe 24 ianuarie

Spectacolul va fi disponibil pe platforma video de socializare timp de 24 de ore, anunță reprezentanții Teatrului Improbabil, potrivit protv.ro.

„Ne aflăm într-o țară în care nimeni nu mai știe să fie fericit. Cu o mie de ani în urmă, toate exprimările bucuriei au fost ascunse și încuiate în Spațiul Interzis.

Ce facem însă când cineva descoperă zâmbetul și ne arată viața așa cum ar putea ea să fie? Putem învăța să fim fericiți? Avem sau nu o datorie față de noi înșine să ne construim, cărămidă cu cărămidă, zâmbet cu zâmbet, fericirea?”, este mesjaul prin care Teatrul Improbabil îi îndeamnă pe români să asculte piesa de teatru radiofonic din care face parte și jurnalista de la PRO.

Cum descrie regizorul piese acest proiect: „Actele de răzvrătire sunt necesare”

„Tot ce știu sigur e că spectacolul trebuie ascultat la căști. Și că actele de răzvrătire sunt necesare. Nu știu dacă putem fi fericiți sau dacă chiar există fericire sau dacă chiar trebuie să fim fericiți.

Poate că e irelevant. Dar poate că există momente în viață când fericirea sau zâmbetul devin acte de răzvrătire. Deci poate devin necesare. Poate. Ce e sigur e că spectacolul trebuie ascultat la căști”, a declarat Alin Neguțoiu, regizorul acestui spectacol cu totul inedit pentru site-ul mai sus menționat.

Fanii teatrului radiofonic o vor putea asculta, așadar, pe Andreea Esca, în această piesă, duminică, începând cu ora 20:00.

