Ce amintiri are Andreea Esca legate de sărbătorile de iarnă din copilărie. Tatăl ei făcea imposibilul posibil: ”Am avut probleme cu Miliția”

Andreea Esca duce acum viața la care toată lumea visează. Are o familie frumoasă, o carieră strălucitoare, pentru care a muncit din greu, dar, în prag de sărbători, an de an, își aduce aminte cu plăcere și de

Andreea Esca a fost un copil răsfățat

Jurnalista spune că a fost mereu un copil iubit și răsfățat de părinți, dovadă stăteau și jucăriile pe care le avea la vremea aceea, când pentru mulți copii o păpușă era ceva rar. Însă, nu și pentru ea, vedeta se laudă cu trei astfel de jucării, cărora le-a purtat mare grijă.

”Am fost un copil foarte iubit. Pe lângă faptul că eram răsfăţată cu multe cadouri, eram şi răsfăţată cu multă dragoste din partea părinţilor.

ADVERTISEMENT

Aveam şi păpuşi preferate: pe Andreea şi pe Nevena. Aveam şi o păpuşă-băiat pe care îl chema Doru. Păpuşa Andreea era mare cât mine. Şi îmi mai plăcea o păpuşă Bella, cu capul de porţelan. Umblam cu grijă cu ea, să nu îşi spargă capul, avea şi ea nişte ani pentru că fusese a mamei”, a spus Andreea Esca, scrie .

Amintirile vedetei din copilărie

O tradiție pe care Andreea Esca o respectă chiar și astăzi, la 49 de ani, este legată de ziua de Crăciun. Și în copilăria sa, dar și acum când ea este mama a doi tineri, ziua de 25 decembrie se petrece în familie, cu toți cei dragi la masă.

ADVERTISEMENT

Diferența constă în posibilitățile de la acest moment, darurile, dulciurile și în faptul că acum nimeni nu mai este nevoit să recurgă la mari sacrificii pentru a pune pe masă cele mai bune preparate.

Pe vremea când ea era doar un copil, își amintește Esca, făcea din imposibil posibil și an de an, deși era un lucru ce se pedepsea prin lege, venea acasă cu câte un porc, pentru a pune pe masă cele necesare.

ADVERTISEMENT

”A avut şi probleme cu Miliţia”

”În perioada aceea, Crăciunul mai însemna miros de portocale, în sfârşit, vedeam portocale, mai însemna banane verzi puse pe dulap să se coacă, drept urmare şi azi îmi plac bananele verzi, şi mai însemna bomboane de pom, tari ca piatra, multe vechi, îmi spărgeam dinţii în ele.

O amintire foarte clară e legată de tata, care venea în fiecare an, de Crăciun, cu porcul în rucsac. Făcea naveta, lucra în altă parte şi pe vremea aceea nu aveai voie să transporţi carne de la un judeţ la altul. A avut şi probleme cu Miliţia, a fost oprit în tren şi a fost nevoit să dea explicaţii”, a mai spus știrista postului din Pache.

ADVERTISEMENT

”Mama mergea la Obor să-mi facă rochie”

Nu doar tatăl vedetei se ”dădea peste cap” pentru a-și face copilul fericit, ci și mama sa. Andreea Esca își amintește că cea care i-a dat viață îi făcea toate poftele pentru ca ea să arate exemplar în noaptea dintre ani. Fie că îi croia din orice material o rochie, fie că o coafa, mama era cel mai mare susținător al ei.

”O altă amintire e legată de globurile din pomul de Crăciun. După ce stăteau în pom, o parte deveneau pulbere şi mama le folosea ca să îmi pună sclipici în păr de Revelion. Nu pot să îţi spun cum ieşea acel praf de globuri din păr după noaptea de Anul Nou. Dar se poate zice că am fost acei avangardişti ai glitter-ului pentru păr. În plus, mama mergea la magazinul Obor, la raionul de perdele să îmi facă rochie”, a completat vedeta Pro TV.