Andreea Esca, amintiri dureroase. Ce spune despre pierderea timpurie a apropiaților

Andreea Esca se confruntă cu momente cumplite. Aceasta a le-a mărturisit fanilor săi că este extrem de îndurerată după ce a pierdut doi colegi de breaslă.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Recent, cunoscuta știristă de la Pro Tv a dezvăluit că doi colegi de care era extrem de atașată au decedat și că suferă foarte mult din cauza acestor pierderi.

Cu ocazia aniversării a 25 de ani de PRO TV, Andreea Esca a declarat că membrii trustului sunt familia ei și și-a amintit cu durere de moartea a doi dintre colegii săi de breaslă.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Andreea Esca dezvăluiri dureroase despre pierderea apropiaților

Andreea Esca prezintă știrile PRO TV de 25 de ani și a vorbit despre experiența ei cu postul de pe Pache, amintindu-și cu tristețe de colegii de breaslă pe care i-a pierdut de-a lungul timpului. De un sfert de secol, prezentatoarea a legat prietenii speciale, mărturisind că membrii trustului reprezintă a doua ei familie.

„Am adormit către ora 2 dimineața, pentru că am mereu emoții înainte de 1 Decembrie. Mi-am făcut de lucru, am văzut ultimul episod din The Undoing pe HBO GO, ultimele două din Queen Gambit pe Netflix și am zis că o să cad lată… Dar, cum am pus capul pe pernă, m-a lovit o revelație care m-a trezit la loc!

ADVERTISEMENT

Prezint jurnalul de știri, la Pro TV, de un sfert de secol! UAU! Sună foarte mult… Și nu mi-am dat seama când au trecut anii. Pentru că mi-a plăcut, pentru că m-am obișnuit, pentru că nu e plictisitor, pentru că, pentru că… Dar mai presus de orice, pentru că suntem o gașcă.

Noi, ăștia de la știri. Între timp, desigur că mulți au venit și au plecat, emisiunile de dinainte, dintre și după jurnale se mai schimbă, dar există acest miez care păstrează direcția, spiritul și sufletul, sau cel puțin asta ne dorim. Și știți ceva, de multe ori și cei care pleacă, rămân cu mare parte din suflet aici pentru totdeauna”, a spus prezentatoarea Pro TV.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Andreea Esca și-a felicitat colegii pentru profesionalismul de care au dat dovadă în aceste vremuri grele și pentru capacitatea lor de a-și face datoria într-un mod impecabil.

„Lor vreau să le mulțumesc în mod special de acest 1 Decembrie. Pentru că, într-o perioada atât de dificilă, în care oamenii au luat-o care încotro, la propriu și la figurat, ei au rămas acolo unde le e locul ca să-și facă impecabil datoria, iar eu i-am simțit lângă mine, așa cum îi simt în fiecare zi, de un sfert de secol…

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Și dacă până acum îmi părea lucru mare ce fac ei, acum mi se pare chiar extraordinar, văzând cum o criză poate suci mințile și viețile într-un mod la care nu m-aș fi gândit niciodată. Am fost cu toții atât de destabilizați, că am trecut prin toate cu viteza luminii. De la dragoste la ură, de la empatie la egoism, de la frică la nepăsare, de la prudență la fatalism. Iar în acest context ireal, din care sper că vom iesi odată, ei au fost în stare să nu-și piardă mințile și să continue să-și practice profesia cu demnitate” a mai spus știrista.