Andreea Esca, detronată de Smiley în topul încasărilor de la Pro TV? Ce salariu primește artistul la Românii au Talent

Andreea Esca este una dintre cele mai longevive prezentatoare tv din România. Este emblema Pro TV-ului și cea care ne-a spus pentru prima dată “Bună seara, România! Bună seara, București!”. În privința onorariului pe care îl încasează de la postul din Pache Protopopescu au existat numeroase speculații. Acum însă, s-a aflat că Andreea Esca nu este cea mai bine plătită vedetă de Pro TV. Știrista a fost “detronată” de Smiley.

Smiley încasează mai mult decât Andreea Esca de la Pro-TV

sunt de mulți ani motorul show-ului ”Românii au Talent”. În spatele bunei dispoziții și a jovialității molipsitoare stau, la loc de cinste, fluturașii de salariu. Dar când vorbim despre salariu, vă spunem că soțul Ginei Pistol încasează o sumă fabuloasă de la șefii din Pro Tv. Pe fluturașul său de salariu sunt scrise multe zerouri.

Smiley, în topul celor mai bine plătite vedete ale Pro TV-ului

Smiley este un artist complex. Dincolo de succesul pe care îl are în industria muzicală, , soțul Ginei Pistol își rotunjește considerabil veniturile și din postura de prezentator. Artistul prezintă de 12 sezoane show-ul Românii au Talent, alături de colegul lui, Pavel Bratoș. Potrivit surselor CANCAN.RO, Smiley încasează 150.000 de euro per sezon de la Pro TV.

Smiley, venit dublu față de cel al prezentatoarei Andreea Esca

Deși nu a confirmat niciodată, de-a lungul timpului a circulat intens zvonul că Andreea Esca ar avea un salariu de aproximativ 25.000 de euro lunar. Dacă la primă vedere, prezentatoarea jurnalului de știri pare că încasează mai mult decât Smiley, lucrurile nu stau deloc așa. Asta pentru că munca depusă de Andreea Esca este pe toată perioada anului, iar cea depusă de Smiley este per sezon. Astfel, sezonul Românii au talent se difuzează o singură dată pe an, timp de trei luni.

Dacă primește 25.000 de euro/lună, asta înseamnă un venit anual este de 300.000 de euro. În timp ce Smiley încasează în doar trei luni 150.000 de euro. Astfel, dacă Andreea Esca încasează 25.000 de euro pe lună, Smiley ia dublu. Artistul încasează 50.000 de euro lunar. Totodată, Smiley este antrenor și la „Vocea României”, emisiune de la care ar primi 60.000 de euro.

Ce surse de venit mai are artistul de la Pro-TV

Smiley este printre cei mai cunoscuți și apreciați artiști și producători muzicali de la noi. Artistul are o carieră în industria muzicală de peste 20 de ani. Dincolo de hit-urile sale, acesta are o casă de producție, unde lucrează cu alți mari artiști de la noi. De asemenea, cântărețul are o activitate constantă pe canalul său de Youtube, ce îi aduce sume consistente de bani lunar.

Artistul ar câștiga lunar aproximativ 10.000 de euro doar din Youtube, iar contractele sale de imagine i-ar aduce în conturi aproximativ 50.000 de euro.

De asemenea, casa de discuri a lui Smiley, Hahaha Productions, se bucură de un succes răsunător. Aceasta a avut în anul 2022, un profit de 9,1 milioane de lei. , Smiley ar fi implicat și în afacerile imobiliare și cu haine.

Smiley ar fi asociat la o firmă care are o cifră de afaceri în valoare de 295.000 lei. Totodată, soțul Ginei Pistol are câștiguri și prin drepturile de autor de pe urma melodiilor care rulează la radiouri sau la posturile tv.