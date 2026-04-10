Andreea Esca, în lacrimi la Ştirile ProTV după înmormântarea lui Mircea Lucescu! Legătura neştiută a prezentatoarei cu legendarul antrenor

O țară întreagă l-a plâns, în Vinerea Mare, pe Mircea Lucescu. Trupul neînsuflețit al marelui antrenor român a fost depus în cavoul familiei din Cimitirul Bellu. Andreea Esca, prezentatoarea știrilor de la Pro TV, cu greu a reușit să-și stăpânească emoțiile când a vorbit despre „Il Luce”, mai ales că a fost colegă de școală cu fiul său, Răzvan.

Mircea Lucescu a fost înmormântat în Cimitirul Bellu în Vinerea Mare

Mircea Lucescu s-a stins din viață la vârsta de 80 de ani, din cauza unor probleme medicale extrem de complicate. Acesta a fost internat la Spitalul Universitar din București, după ce i s-a făcut rău în cantonamentul echipei naționale. A suferit apoi un infarct miocardic acut, iar, în cele din urmă, organismul său a cedat marți, pe 7 aprilie 2026.

Trupul său a fost depus pe Arena Națională, iar mii de oameni din toate colțurile lumii au venit la cel mai mare stadion al țării pentru a-și lua rămas bun. Vineri a avut loc înmormântarea. După slujba de la biserică,

Andreea Esca, emoționată până la lacrimi de dispariția lui Mircea Lucescu

, a vorbit cu lacrimi în ochi la jurnalul Pro TV de la ora 19:00 despre înmormântarea lui Mircea Lucescu. Aceasta s-a îmbrăcat în negru, în semn de doliu, și avea lacrimi în ochi în momentul în care a oferit detalii despre ceremonie.

„A venit ziua cea grea a despărțirii de Mircea Lucescu. Așa cum a trăit, așa ne-a lăsat, în lumină și cu regretul că am pierdut un antrenor și un prieten. Ultima dorință rostită de Il Luce pe patul de spital i-a fost îndeplinită. A fost dus pe gazon dimineața, în drumul spre biserică”, a precizat Andreea Esca.

Ce relație a avut Andreea Esca cu Mircea Lucescu. Vedeta de la PRO TV a fost colegă cu Răzvan, fiul ilustrului antrenor

Mai puțin știut este faptul că Andreea Esca a avut o relație apropiată cu familia Lucescu. Neli, soția regretatului antrenor român, a povestit că vedeta Pro TV a fost colegă de școală cu Răzvan, fiul său. Relația s-a păstrat și peste ani.

„Am văzut mai puțin, pentru că am fost foarte mult plecată cu Mircea. Acum, când ne-am întors, în sfârșit, după ce el a încetat cu fotbalul afară, îmi dau seama că nu cunosc foarte multă lume din showbiz. Ar trebui să mă gândesc. Pe fetele astea care sunt la… de exemplu, pe Andreea Esca pot s-o socotesc? Andreea îmi place foarte mult, dar și multe altele îmi plac. Pe ea însă am și cunoscut-o, a fost colegă de școală cu băiatul meu și o apreciez foarte mult”, spunea Neli, soția lui Mircea Lucescu, despre Andreea Esca, conform .