Andreea Esca își face debutul pe marile ecrane. Ce rol va juca în noul film produs chiar de Pavel Bartoș

Andreea Esca va apărea în noul film al lui Pavel Bartoș, „Ramon”, regizat de Jesus del Cerro, alături de alți actori renumiți din România. Filmările pentru peliculă s-au terminat recent.

Andreea Esca va avea un rol în filmul produs de Pavel Bartoș

Prezentatoarea știrilor de la Pro TV va avea un rol în filmul lui Pavel Bartoș, în care joacă și Carmen Tănase, Elvira Deatcu și Smiley.

De asemenea, Andreea Vasile, Iulian Postelnicu, Ionuț Rusu și Bogdan Farcaș vor apărea și ei în noul film.

„Filmează și Esca, are un rol. Carmen Tănase. Joacă și Smiley. Sunt mulți actori. Sunt și prieteni de-ai mei, dar și foarte buni actori.

Andreea Vasile, Iulian Postelnicu, Elvira Deatcu, Ionuț Rusu, Bogdan Farcaș. Da, e o gașcă bună.”, a declarat Pavel Bartoș pentru .

Prezentatorul de la Vocea României a anunțat și când va fi lansat filmul. Producția va putea fi văzută la cinema din luna februarie 2023.

„În februarie, apare pe marile ecrane ‘Ramon’. Sunt atât de încântat de ce s-a filmat, încât de-abia aștept!”, a adăugat actorul.

Pavel Bartoș a fost nevoit să slăbească pentru noul film

Actorul a fost nevoit să facă unele sacrificii pentru filmul care va apărea anul viitor pe marile ecrane.

Pavel Bartoș a dat jos 12 kilograme, însă nu a ținut o dietă anume, ci a mers la sală de trei ori pe săptămână. După ce a reușit să slăbească, actorul vrea să încerce să se mențină.

„Ideea e că eu vreau doar să mă mențin. Eu am slăbit, inițial, pentru film. După aia, am văzut că îmi face bine și că am un tonus bun.

Atunci, am zis, doar să mă mențin, că nu vreau să fiu altfel. Nu vreau să devin alt Pavel.”, a mai spus prezentatorul TV pentru sursa citată.

În urmă cu câteva luni, Pavel Bartoș a fost invitat în platoul emisiunii Vorbește lumea, acolo unde a povestit despre rolul din filmul Ramon.

„Ideea este că nu mi-am propus să dau 10, 15 sau 20 de kilograme. Eu am vrut să slăbesc pentru rolul Ramon din filmul ‘Ramon’, în regia lui Jesus del Cerro.

E un om bun la suflet (n.r. – personajul Ramon), care încearcă să facă numai lucruri bune, dar mai mult le strică. Își caută marea iubire, dar să vedem dacă o va găsi sau nu. E o comedie romantică!”, spunea Pavel Bartoș la Pro TV.

De altfel, Pavel Bartoș a spus că este invidios pe bunul său prieten, Smiley, care mănâncă și nu se îngrașă deloc.

„Eu îl invidiez. Are alt tip de arderi. Dacă aș mânca la fel ca Smiley, eu m-aș rostogoli. După ce mâncăm, zice că ar merge și un tort.”, a adăugat el.