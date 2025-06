Andreea Esca l-a băgat în ședință pe fostul ”ginere”! Mario Fresh dezvăluie tot ce a ascuns din relația cu Alexia Eram. Cu ce i-a supărat familia

Mario Fresh a vorbit într-un podcast recent despre relația cu Andreea Esca, mama fostei sale iubite, Alexia Eram, dezvăluind episodul în care familia influenceriței l-a băgat în ședință!

Ce morală i-a ținut Andreea Esca lui Mario Fresh când forma un cuplu cu fiica ei, Alexia Eram

a mărturisit că Andreea Esca și tatăl Alexiei nu s-a implicat niciodată în relația lor, că au fost lăsați să își trăiască povestea așa cum și-au dorit. Totuși, a existat un moment mai neplăcut, în care Mario a fost tras de urechi de cei care îi puteau deveni socri.

Mai precis, Mario Fresh a apărut la un moment dat în presă într-un scandal care a avut loc în club, atunci când s-a bătut cu . Andreea Esca și soțul ei i-ar fi spus tânărului că nu sunt încântați de faptul că apare în astfel de ipostaze, întrebându-l de ce ar vrea să îl știe așa lumea.

„Să știi că nu s-a implicat. Ne-a lăsat în pace să ne facem treburile. Am rămas în relație bună cu familia ei, 100%. Respectul este enorm, cel mai mare. Am mai avut prostioare pe care le-am făcut de-a lungul timpului, în opt ani, de exemplu când m-am bătut cu Jador. M-au luat precum copilul lor”, a povestit Mario Fresh în

Artistul a vorbit, evident, și despre despărțirea de Alexia Eram. Băiatul lansat pe piață de Alex Velea a mărturisit că a mai avut pauze în relația cu fiica Andreei Esca, doar că în urmă cu mai bine de opt luni, când s-a produs ruptura definitivă, amândoi au știut că este finalul poveștii.

„Am transformat dragostea în ceva obositor”

„Cred că ne așteptam. Nu știam că o să vină momentul. Nu mai mergea relația de cuplu, cam de un an. Am mai avut rupturi mici, cu săptămânile. De data asta am știut că s-a terminat. Ne-am despărțit acasă. Îți dai seama că este greu. Când am trecut la celălalt level, de am transformat dragostea în ceva obositor, apoi a devenit o obsesie și după aceea nimic. Când nu mai poți să mai stai lângă cel de lângă tine e o obsesie. Între noi era cumva, știi piesa cu colegi de apartament? Cam așa ne-am simțit la un moment dat. Cred că am ales varianta cea mai bună”, a adăugat Mario Fresh.

Interpretul de muzică pop-dance, care a cucerit topurile de la radiourile românești cu hiturile sale, i-a mai spus lui Bursucu de câte ori s-a mai văzut cu Alexia de la despărțire încoace. S-au mai nimerit în același loc, iar contactul dintre cei doi a fost unul cordial, căci au rămas în relații respectuoase. Întrebat dacă ar fi posibil să se împace în viitor cu Alexia, Mario a mărturisit că e posibil orice, dar în momentul în care se află exclude această variantă.

„Ne-am mai întâlnit după despărțire de vreo două-trei ori. A fost super amical. Nu avem ce să împărțim. Momentan, exclud varianta să ne împăcăm, dar nu ai de unde să știi ce trăiești în 10 sau 20 de ani. E mult prea recent și un om când se desparte, se desparte”, a mai spus fostul ”ginere” al Andreei Esca despre legătura cu Alexia Eram.