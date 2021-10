Andreea Esca nu a avut de ales: “Puneam în pericol business-ul”. Ce i-a cerut PRO TV, ani de zile

Amalia Năstase, la emisiunea online pe care a lansat-o – S-o luăm personal, cu doamna Amalia – a avut-o invitată pe Andreea Esca, conversația lor fiind una care a acoperit și subiecte delicate. ”Am obligat-o, am adus-o cu forța”, a spus, din capul locului Amalia Năstase în momentul în care a prezentat-o pe Andreea Esca.

Andreea Esca nu a avut de ales. Ce i-a cerut PRO TV, ani de zile

despre munca ei, recunoscând că, de-a lungul anilor, a reușit să se păstreze în vârf datorită perseverenței. Și asta nu e tot! Andreea Esca a făcut dezvăluiri neștiute despre cei 25 de ani petrecuți la pupitrul Știrilor PRO TV și despre măsurile luate de postul TV pentru a o… ține sub control.

”Am avut, de-a lungul anilor, câte un șofer care era și pe post de bodyguard. Pe mine mă deranja și faptul că aveam un șofer pentru că mi se părea groaznică că era cineva non-stop lângă mine, să știe ce mănânc, unde mă duc, ce vorbesc… Nu-mi plăcea. Doar că se hotărâse că am nevoie de un șofer, pentru că puneam în pericol business-ul. Eu conduceam ca o nebună și pur și simplu cred că le era frică că într-o zi o să intru într-un pom și stricăm…

Acum m-am obișnuit pentru că acum e o demență să conduci în București, să parchezi nu mai discut, și acum îmi convine treaba asta. Dar ideea să mă duc undeva cu un bodyguard… mie mi-ar fi super-rușine” a spus Andreea Esca, la emisiunea Amaliei Năstase.

Amalia Năstase, tachinată de soțul Andreei Esca

Povestind despre momentele care le-au consolidat prietenia, Amalia Năstase și Andreea Esca s-au amuzat copios de modul în care s-a îmbrăcat prima la nunta vedetei Pro TV cu Alexandre Eram de acum 21 de ani.

”Îți mai amintești cum am fost eu la nuntă la tine, cum eram îmbrăcată la nuntă la tine. Mi-a trimis bărbatul tău…”, a început, furtunos, Amalia Năstase, iar Andreea Esca, încercând să o salveze pe amica ei i-a replicat: ”Crezi că este cazul să vorbim despre asta?”.

Iar Amalia Năstase, dovedind o doză bună de umor și de autoironie a descris, plastic, fotografia pe care a primit-o de la soțul Andreei Esca.

”Eu eram îmbrăcată în fucsia din cap până-n picioare. Aveam și în cap, împletită, o bentiță fucsia. Aveam un top de piele fucsia, era de la o vacă mișto, a murit vaca, și aveam o curea din piele fucsia, niște jeanși fucsia și sandale și geantă fucsia. Și am venit la asta la nuntă și am zis pe mine nu mă interesează cum se îmbracă Esca, eu trebuie să fiu scoasă din cutie. Ce dacă eram în blugi? Dar nu am găsit o fustă fucsia”, a povestit, spre amuzamentul Andreei Esca și al soțului ei, Răzvan Vasilescu, Amalia Năstase.

”Eu cred că te-ai remarcat”, a precizat Andreea Esca, lucru confirmat și de Amalia Năstase: ”Eu cred că am ieșit în evidență… Dacă m-a trimis ăla (soțul Andreei, n. red.) poză după 100 de ani…”.

Andreea Esca, dezvăluiri despre relația cu soțul ei

Sinceră și cu zâmbetul pe buze, și despre felul în care își împart treburile gospodărești. ”Eu nu gătesc… Alex gătește, acum mâncăm destul d mult în oraș. El face și cumpărăturile. Mă organizează pe mine”, a precizat Andreea Esca.

Mai mult, discutând despre educație și despre ideile cu privire la egalitatea dintre sexe, Andreea Esca a fost categorică într-o anumită privință.

”Nu vreau să fiu egală cu bărbatul. Nu vreau să schimb roata de la mașină, nici nu vreau să știu de unde se deschide centrala. (…) Eu am învățat-o pe Alexia să aibă banii ei cât să fie liberă. Mi se pare deranjant să stai la banii cuiva”, a spus Andreea Esca în vlogul Amaliei Năstase.