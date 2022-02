Andreea Esca, câștig de cauză în procesul cu doctorița din Focșani. Ce au decis judecătorii

Medicul din Focșani a lovit un polițist în urmă cu 9 ani, a condus cu viteză mare pe contrasens și a părăsit locul faptei, incidentul fiind prezentat la postul de televiziune Pro TV.

Doctorița, care este o persoană cunoscută pe plan local, a dat-o în judecată pe Andreea Esca și echipa cu care lucrează îndrăgita prezentatoare.

Femeia a deschis un proces pentru prejudiciile de imagine aduse în anul 2013 și a solicitat în instanță suma de 34.000 de euro.

Andreea Esca, în culmea fericirii. Prezentatoarea a câștigat procesul intentat de doctorița din Focșani

Oamenii legii de la Tribunalul Galați au luat o decizie inițială, însă doctorița a făcut apel. Ultima înfățișare a avut loc recent, magistrații dând câștig de cauză Andreea Esca.

În plus, judecătorii au decis ca femeia din Vrancea să achite cheltuielile de judecată și onorariul avocatului, sumă care se ridică la valoarea de 11.779 lei.

„Respinge, ca nefondată, contestaţia în anulare formulată de contestatoarea S. I. împotriva deciziei civile nr. 282/24.11.2021 pronunţată de Curtea de Apel Galaţi.

Obligă contestatoarea la plata către intimaţi a sumei de 11.779 de lei reprezentând cheltuieli de judecată, respectiv onorariu avocaţial.

Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 12.01.2022”, este decizia luată de magistrații din Galați, notează .

Doctorița din Focșani, nepedepsită de oamenii legii. Care e motivul

Doctorița din Focșani a fost încarcerată în Arestul de la Câmpina, dar a fost eliberată pe motiv că nu avea discernământ în momentul săvârșirii faptei.

Starea de sănătate a fost cea care a ajutat cadrul medical implicat în incident, asta pentru că se afla sub influența alcoolului și a substanțelor interzise.

Femeia a stat 90 de zile în arest, iar ulterior a fost obligată să urmeze un tratament prescris pe medicii psihiatri. Așadar, procurorii au renunțat la urmărirea penală, deși a fost rănit un polițist.

„Un autoturism nu a oprit la semnal, iar în momentul în care a trecut pe lângă mine m-a acroșat și m-a târât pe jos, după care eu am căzut. Mașina și-a continuat deplasarea către centru.

Mi-a prins și mâna. Am fost acroșat pe toată partea dreaptă și cred că am avut noroc. Am fost la spital”, declara polițistul implicat în incident, în anul 2013, conform .