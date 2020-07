Andreea Esca recunoaşte boala! „Da, am avut coronavirus. Soțul meu spunea că așa arată iadul”

Andreea Esca recunoaşte boala! Prezentatoarea Știrilor PRO TV a spus că informația conform căreia a fost infectată cu COVID-19 este adevărată.

Esca a precizat că inițial soțul ei și copilul au fost cei care au prezentat simptome. Primul test pe care l-a făcut ea a dat rezultat negativ.

După câteva zile însă situația s-a schimbat. Aceasta a rămas fără gust și miros. Și starea soțului s-a complicat. Andreea Esca spune că acesta a ajuns la Terapie Intensivă.

„Da, am fost bolnavă de COVID-19, atât eu, cât și soțul meu și unul dintre copii. Mulțumită lui Dumnezeu și medicilor suntem bine și avem n rezultat negativ.

Lucrurile au fost foarte ciudate, nu neapărat complicate. Niciodată nu te aștepți să ți se întâmple ție și primul care s-a îmbolnăvit a fost sotul meu. Avea de două zile febra foarte mare asociată inițial cu o problemă gastrică, poate o toxiinfecție alimentară.

Numai că mi s-a părut ciudat că era aproape a 3-a zi în care făcea febră mare, peste 40 de grade. De obicei avea o singură noapte.

Ne-am impacientat, am chemat salvarea, ne-a făcut testul, el a ieșit pozitiv, eu negativ. Mi s-a spus să rămân in izolare 14 zile și să fac testul și copilului. Și Aris a ieșit pozitiv, el neavând niciun alt simptom, spunea că îl deranjează puțin gâtul, că e roșu în gât

Ca să fim sigur și să nu punem pe nimeni în pericol a făcut și Alessia și a ieșit negativ. Ei doi s-au dus și s-au internat la Victor Babeș.

La mine au apărut simptomele după vreo 5 zile, mă miram că eu nu am. Mi se părea ciudat pentru că stateam în aceeași casă. Eram hotărâtă ca după 7-8 zile să refac testul. Numai că n-am apucat și într-o zi făcnd ceva de mâncare, cartofi cu usturoi și mi-am dat seama că nu simt deloc mirosul de la usturoi.

Am zis că poate e doar în capul meu, am început să testez tot felul de parfumuri din casă. Mi-am dat seama că nu simt absolut nimic, după care am început să gust, puteam să mănânc absolut orice că nu simțeam nimic. Era clar că am devenit purtatoare, am făcut testul mai devreme și am avut pozitiv și eu.

Aveam roșu în gât, o amigdalită, dar nu m-am speriat pentru că eu fac foarte des asta. Nu m-am panicat, abia când am pierdu gustul și mirosul. M-am dus și eu la spital, tot la Babeș, problema a fost în cazul soțului meu, Lucrurile s-au întâmplat mult mai grav. Ceea ce i s-a întâmplat lui a fost o mare surpriză. Avem în minte că forma gravă o fac doar cei care au boli cronice, care au alte probleme.

Ei bine, iată că Alex care are 50 de ani, nu fumează, face sport, duce o viață foarte ordonată, nu face excese, iată că a făcut cea mai gravă formă. Fiul meu mi-a zis, mama să ştii că pe tata l-au dus la terapie intensivă. A căzut cerul pe mine, simteam că lesin, ca trebuie să-mi revin, nu înţelegeam cum a putut să cedeze organismul unui om atat de puternic. El nu se sperie de nimic, nu îi e frică de nimic,

Îmi spunea nu mai pot, cred că așa arată iadul. Situația se agrava. Mi-a scris la un moment dat, nu știu ce să fac, mă simt foarte rău, mi se propune să fac această transfuzie cu plasmă. Avea dubiile lui, e vorba de transfuzie. Am zis spune da și hai să facem asta”, a spus Andreea Esca