Andreea Hanca a născut! Soția fotbalistului de la Craiova are o fetiță! Cum o cheamă pe micuță

A venit ziua cea mare pentru Sergiu Hanca și soția lui, Andreea. În urmă cu puțin timp a venit pe lume cel de-al treilea copil al cuplului. Așteptarea a fost cu atât mai mare pentru cei doi părinți, având în vedere că ei nu au apucat să afle ce sex are pruncul care le va întregi familia.

Andreea, soția fotbalistului Sergiu Hanca de la Universitatea Craiova, a născut!

trăiesc din nou clipe inedite odată cu nașterea micuței care dis de dimineață și-a făcut simțită dorința de a vedea lumina zilei.

Astăzi, 4 noiembrie, . După câteva ore de la realizarea ultimelor analize și monitorizări, Andreea Hanca a intrat în sala de operații și a adus pe lume cel de-al treilea membru al familie.

Andreea Hanca a născut prin cezariană o fetiță perfect sănătoasă, micuța primind nota 10, având 3,04 kg și 51 de cm. Din informațiile obținute în exclusivitate de FANATIK, copilașul va purta numele de Celine.

Andreea Hanca, ușurată: ”Au fost opt luni crunte cu foarte puține perioade în care am fost ok”

În urmă cu doar câteva zile Andreea Hanca mărturisea în exclusivitate pentru FANATIK totul despre cele 38 de săptămâni de sarcină. Două tentative de naștere prematură, după o sarcină care a debutat de la șase săptămâni ca fiind toxică au fost doar unele problemele cu care s-a confruntat.

”Am avut o sarcină cu probleme. La șase săptămâni a debutat ca sarcină toxică și de acolo am dezvoltat probleme cu fierea, pietre la rinichi și risc de naștere prematură.

Au fost opt luni crunte cu foarte puține perioade în care am fost ok. De două ori am ajuns la spital cu pre-travaliu, am avut noroc că am putut opri și nu am născut prematur. Am avut target dată de doamna doctor ca bebe să ajungă la 38 de săptămâni, să ne asigurăm că este bine și are totul dezvoltat, să se nască sănătos”, a mărturisit vădit emoționată Andreea Hanca.

Soția fotbalistului, la un pas să nască prematur

Deși mamă a doi copii deja, Andreea Hanca nu a mai întâmpinat astfel de probleme când i-a adus pe lume de Zian și Medeea. Acum însă, aceasta a simțit că în orice moment lucrurile pot evolua într-o direcție pe care nici nu o bănuiește.

”Cu 3 zile înainte de controlul de la 38 de săptămâni m-am simțit foarte rău, bebe a mișca într-una și am avut contracții mari, cu greu am reușit să nu mă duc la urgențe.

În dimineața în care am avut întâlnire cu medicul meu, la 38 de săptămâni, eram sigură că mă va opri să nasc, însă după ce am fost pusă la aparatul de monitorizare s-a făcut liniște complet. Bebe a adormit și mi s-au oprit contracțiile”, a mai povestit soția fotbalistului de la Universitatea Craiova.

Al cincilea membru al familiei s-a jucat cu ei până în ultima clipă

Dacă la primele sarcini Andreea era la sală și făcea antrenamente normale, la a treia, din cauza complicaților și a contracțiilor, a fost epuizată. Viitoarea mămică a așteptat cu nerăbdare momentul nașterii pentru a se putea odihni, dar și pentru a afla dacă este băiețel sau fetiță.

În urmă cu doar două zile soția fotbalistului de la Universitatea Craiova declara: ”I-am spus și lui Sergiu că e incredibil, după ce timp de trei zile a fost party non-stop la mine în burtică, acum să se oprească și să fie atât de liniștit. E clar că bebe se joacă cu noi. Ne-a pus pe jar și ne-a schimbat viețile doar cum a vrut. Acum nu pot să știu nici măcar ce fac peste o ora, se poate naște oricând. Suntem foarte curioși și ce este, pentru că nu știm”.