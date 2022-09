Andreea Ibacka, declarație neașteptată despre Cabral: “Mi-ai mâncat tinerețile”

Andreea Ibacka a făcut o declarație neașteptată despre Cabral, iar mesajul ei i-a amuzat pe internauți. Iată ce i-a “reproșat” vedeta soțului.

Andreea Ibacka, declarație neașteptată despre Cabral

Cabral și Andreea Ibacka formează unul dintre cele mai solide cupluri din showbiz, iar postările lor aduc adesea zâmbete pe buzele urmăritorilor, așa cum s-a întâmplat și zilele trecute.

ADVERTISEMENT

Fosta actriță din serialul Adela a mers în Republica Dominicană, acolo unde .

Andreea Ibacka s-a fotografiat alături de soțul ei, iar la postare a adăugat o descriere amuzantă. Cei doi sunt cunoscuți pentru simțul umorului, așa că mesajul postat de blondină i-a amuzat pe internauți.

ADVERTISEMENT

Cei doi s-au fotografiat alături de Adela Popescu și Radu Vâlcan, dar și de copii.

“Că mi-ai mâncat tinerețile e una, dar dacă începem să semănăm între noi la bătrânețe… Atunci e grav.

Dar ce-mi mai place să descoperim lumea aceasta mare împreună, totuși.”, a scris Andreea Ibacka în dreptul unor imagini cu soțul ei.

ADVERTISEMENT

Cabral nu a ezitat și i-a răspuns soției sale în secțiunea de comentarii.

“1. Hai, nu te codi atât, spune că ești fiartă pe mine. 2. Mulțumesc tuturor pentru mesaje… da, ei chiar sunt minunați (n.r. Adela Popescu și Radu Vâlcan)”, a scris prezentatorul.

Reacția Andreei Ibacka atunci când a aflat că soțul ei pleacă la filmări în America de Sud

Cabral se află deja de mai multe săptămâni în Republica Dominicană pentru .

ADVERTISEMENT

Cabral a dezvăluit cum a reacționat soția lui atunci când a aflat că este nevoit să plece atât de departe.

ADVERTISEMENT

Inițial, actrița a fost șocată de această veste, însă au analizat lucrurile în familie și au realizat ce proiectul Sunt celebru, scoate-mă de aici! este o oportunitate pentru prezentatorul de la Pro TV.

“Păi… șoc! Unde să pleci?! Cââât?! Tu ești nebun?!?!? Apoi am detaliat, am mai povestit, am dezbătut în familie, am căutat soluții…

Cumva am ajuns cu toții la concluzia că este o oportunitate bună și un proiect care s-ar putea dovedi frumos tare.

Și uite cum împachetez eu acum, de mă simt că plec pe Stația Orbitală Internațională…”, a declarat Cabral pentru .