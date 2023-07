Andreea Ibacka, gest emoționant pe internet. Ce a putut să facă soția lui Cabral Ibacka: ”Dă-mi un semn”

Andreea Ibacka și-a emoționat fanii, printr-o postare pe conturile sale de socializare. Soția lui Cabral a făcut un gest demn de laude și care poate fi luat ca exemplu și de alte persoane. Ce a solicitat admiratorilor ei, în urma faptei sale loiale?

Ce gest emoționant a făcut Andreea Ibacka? Actrița a surprins multă lume

. Fosta actriță din seria ”Inimă de țigan”/”Regina” i-a îndemnat pe fani să adopte un pui de pisică, dintre cei pe care i-a găsit aruncați în curtea sa. Andreea Ibacka a postat un anunț pe rețelele de socializare, în acest sens, pentru ca să ajunhă la cât mai multă lume.

ADVERTISEMENT

Soția lui Cabral a ținut și să arate urmăritorilor că unul dintre puiii de pisică a fost deja adoptat de o familie binevoitoare. Acum, au mai rămas trei, iar actrița își dorește să fie luați tot de cineva cu inimă mare și cu drag de astfel de animale.

”Voiam să vă anunț că una dintre pisicuțele aruncate la noi în curte a fost primită cu brațele deschise de noua ei familie adoptivă. Mai avem 3 puiuți (2 fetițe și 1 băiețel) care așteaptă cu nerăbdare un cămin în care să-și ofere și ei toată dragostea. Dă-mi un semn, de ai tu un acasă…”, a postat Andreea Ibacka

ADVERTISEMENT

Cine este Andreea Ibacka. Cum s-a cunoscut cu Cabral

Andreea Ibacka are 37 de ani și este cunoscută în ultimul timp ca soția lui Cabral, dar majoritatea românilor o știu ca actrița din telenovelele ”Inimă de țigan” și ”Regina”. Alături de Cabral, Andreea are doi copii, o fetiță de patru ani, pe nume Namiko, și un băiețel de 1 an, pe nume Tiago.

Andreea Ibacka și Cabral sunt căsătoriți de 15 ani. Ambii s-au cunoscut pe platourile de filmare de la peliculele menționate și în urma orelor petrecute la filmări s-au îndrăgostit unul de altul, încât, iată, au ajuns în fața altarului mai târziu și apoi părinți.

ADVERTISEMENT

”M-am cunoscut cu Cabral la „Inimă de țigan”, un proiect, într-adevăr, de succes. Noi munceam atât de mult, adică aveam 12 ore de filmare, o oră pauză de masă, trei ore pe drum. Nouă ne rămâneau foarte puține ore în care să dormim. Mă duceam și la facultate atunci”, a relatat actrița pentru Antena Stars.

De asemenea, . Luni bune s-a chinuit Cabral să-i cucerească inima Andreei Ibacka. Actrița a recunoscut că nu s-a simțit atrasă de el de la început, mai ales că se zvonea despre aventurile acestuia cu diferite femei.

”Când l-am cunoscut nu ne-am simpatizat, adică eu n-am fost în primă instanță atrasă de el, pentru că nu avea reputația cea mai bună. Era și el tânăr și neliniștit! Au trecut mai multe luni în care el m-a invitat în oraș, la un ceai, să ne cunoaștem și iată că din colegi, din prieteni mă are cu ceva la mână și 15 ani mai târziu iată-ne aici”, a mai explicat actrița.