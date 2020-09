Andreea Ibacka, mai sexy ca niciodată pe placa de surf! Cum a surprins-o Cabral pe soția sa

Chiar dacă nu se mai află de ceva vreme în lumina reflectoarelor, Andreea Ibacka păstrează o legătură strânsă cu miile de fani care îi urmăresc activitatea de pe rețelele de socializare. Ba chiar îi răsfață mai mereu cu fotografii în cele mai provocatoare ipostaze.

Nu ne credeți? E de ajuns să aruncați o privire pe contul său de Instagram și vă veți convinge cu siguranță. Aflată în vacanță peste hotare alături de Cabral și Namiko, fetița pe care cei doi o au împreună, blondina face ce face și îi determină pe reprezentanții sexului puternic să înroșească butonul de like.

Asta pentru că se pozează în poziții de infarct pe placa de surf, purtând un costum de baie extrem de decoltat. Nu e de mirare că „rechinul”, așa cum îl alintă pe charismaticul prezentator de la Pro TV și-a făcut imediat apariția în peisaj.

„Dacă tot am clipit și a venit septembrie, las aici o colecție cu cele mai relaxante clipe pe care le-am trăit vara aceasta. #summer #seaside #vacation #blacksea #relax #2020 #chill #fun #boat #summer2020 #summervibes #swim #swimsuit #swimwear”, este mesajul atașat de Andreea Ibacka fotografiilor publicate pe Insta Stories, iar comentariile nu au întârziat să apară.

„Seducătoare lady”, „Wow, măi blonda de la drept, ce sânii superbi ai”, sau „Finețe și naturalețe!!!”, sunt doar câteva dintre reacțiile acestora.

„Mănâncă ceva, Andreea, că ți se văd oasele”, „Sirenă la înălțime, fermecătoare” sunt cinci dintre comentariile strânse de postarea făcută de soția prezentatorului, i-au mai transmis internauții. Comentariilor li se adaugă alte câteva mii de like-uri și distribuiri cu care vedeta a fost răsplătită pentru postare.

Cabral și Andreea Ibacka au ales un nume special pentru fetița lor

La cei 35 de ani ai săi, Andreea Ibacka are tot ce și-ar putea dori o femeie. Este una dintre cele mai cunoscute și apreciate reprezentante ale showbizului românesc, iar în urmă cu aproape doi ani a devenit mama unei fetițe superbe pentru care a ales împreună cu Cabral un nume cât se poate de special.

După serii lungi de „negocieri” și „discuții aprinse” pe această temă, cei doi s-au oprit asupra unui prenume de origine japoneză care are o semnificație aparte. A dezvăluit-o chiar frumoasa blondină, într-un interviu acordat în urmă cu ceva timp.

„Alegerea unui prenume pentru fetița noastră a adus multă presiune pe umerii noștri de părinți. ? Și cu toate că am simțit de la începutul sarcinii cât de important este să-i găsim un nume care s-o definească până la adânci bătrâneți (drept dovadă am și demarat căutările devreme), am ajuns s-o cunoaștem (9 luni mai târziu) și s-o strigăm „fetița’. Sau „Petunia’, pe numele de cod.

Acestea fiind spuse, vorba americanului, NAMIKO IBACKA is in the house începând de luna aceasta. Namiko, „copilul valurilor’, un nume de origine japoneză.

Copilul nostru iubit care, deloc întâmplător, a iubit apa de la prima atingere. Un nume rar întâlnit pe meleagurile noastre, ce s-ar putea să te surprindă în primă instanță. Asta înainte să te cucerească, așa cum a făcut și cu noi”, a spus Andreea Ibacka.