Andreea Ibacka și Mihai Călin, actori în cel mai nou serial de la Antena 1. Ce roluri interpretează cei doi

Andreea Ibacka și Mihai Călin fac parte din distribuția unui serial care va fi difuzat în curând pe micile ecrane. Mai exact, soția prezentatorului Cabral Ibacka și fostul moderator al emisiunii „Valea mută” vor fi soț și soție într-o telenovelă produsă de Ruxandra Ion.

Cei doi sunt protagoniști în serialul „Adela” în care Andreea Ibacka joacă rolul unei foste prezentatoare de știri care s-a căsătorit când a aflat că este însărcinată cu primul ei copil. Mona, așa cum se numește vedeta în serial, este măritată cu Mihai Călin, actorul interpretând rolul lui Paul Andronic.

Căsnicia dintre Mona și Paul nu se bazează pe iubire, ci mai degrabă pe respect reciproc, relația răcindu-se odată cu pierderea copilului. Mona consideră că soțul ei este vinovat de incident, tensiunile dintre ei ajungând la cote maxime și din cauza faptului că nu mai pot avea copii.

Andreea Ibacka și Mihai Călin, actori în serialul „Adela” de la Antena 1

Desfășurarea acțiunii continuă cu apariția fiicei lui Paul, Andreea, tânăra despre care milionarul nu știa absolut nimic. Copila ajunge să locuiască în casa celor doi, frustrarea Monei devenind din ce în ce mai evidentă. Potrivit radardemedia.ro, serialul are la bază povestea a două surori.

Andreea și Adela sunt fetele unei femei avare și rea, care o trimite pe fiica sa adevărată în lumea bogaților. Așa se face că Andreea fură identitatea surorii sale Adela și se mută în casa magnatului Paul Andronic, nimeni altul decât soțul Monei (Simona).

„Vă anunț cu bucurie că fac parte din distribuția celui mai nou serial semnat de doamna Ruxandra Ion și dacă ar fi să vă devoalez câte ceva din culise aș spune că sunt Mona, fostă prezentatoare de știri, soția unui milionar în valută forte.

Paul Andronic trăiește totuși cu o dramă pe care nu o exteriorizează foarte mult, și anume cea a pierderii unei sarcini. Până să cunoașteți întreaga poveste, vă invit să vă lăsați surprinși de toate intrigile serialului Adela!”, a dezvăluit Andreea Ibacka, relatează libertatea.ro.

La rândul său, Mihai Călin a mărturisit că bărbatul pe care-l interpretează în serialul „Adela” este un patron media, un familist convins căruia îi place enorm locuința sa mare. Totodată, actorul a mărturisit că s-a bucurat enorm că a revenit la filmări pentru că în ultimele luni nu a mai avut niciun proiect.

„În noul proiect Adela am rolul lui Paul Andronic, un patron media de televiziune și alte mijloace mass-media. Paul este un tip familist, căruia îi place să locuiască într-o casă mare, înconjurat de întreaga familie.

La un moment dat, vestea că are un copil de care nu știa îi dă peste cap întreaga existență, dar și pe cea a familiei lui!”, a declarat actorul despre rolul său în serialul „Adela”, potrivit sursei citate anterior.

Mihai Călin, bucuros că a revenit la filmări. Ce spune despre echipa serialului Adela

Mihai Călin a simțit lipsa pieselor de teatru și a scenei în ultima perioadă, fiind nevoit ca fel ca restul actorilor să stea pe margine din cauza pandemiei de coronavirus. După mai bine de 6 luni de așteptare se poate bucura de un rol pentru care a repetat 3-4 săptămâni.

„Am niște colegi foarte tineri și foarte entuziaști, foarte frumoși, deștepți și talentați, alături de care am lucrat mult la pregătirea acestui proiect, așa cum îi place producătoarei noastre, Ruxandra Ion, dar și mie”, a completat actorul.

Producția este o adaptare liberă după serialul turcesc „O hayat Benim / This is my life”, filmările începând în urmă cu câteva săptămâni.