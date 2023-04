Andreea Ignat a devenit mamă și recunoaște că a luptat cu depresia: “Panica duce la decizii greșite”

Andreea Ignat a devenit mamă și ne spune că panica nu e bună, poate duce la decizicii mai puțin corecte. Frumoasa cântăreață ne vorbește și despre depresia după naștere, cu care multe femei se confruntă.

Andreea Ignat, dezvăluiri despre depresia de după naștere

Andreea Ignat, frumoasa cântăreață și instructoare de dans dezvăluie, într-un interviu exclusiv pentru FANATIK, cum este viața ei de mamă și câte bucurii îi aduce fiul ei, Ștefan.

Artista nu ascunde că a trecut prin momente dificile, la început. Fie că vorbim de o depresie post natală, fie că vorbim de panicile pe care le-a încercat ca mamă, Andreea Ignat spune că a trecut, în sfârșit, peste ele.

Ne povestește despre părinții ei și recunoaște că mamei îi spunea toate năzdrăvăniile pe care le făcea, iar acum cel mai mult îi place să meargă cu tatăl ei la pescuit. Ca instructor de dans aflăm de câte ori s-a accidentat și care a fost cel mai greu moment din viața ei, în pandemie.

”Viața de mama e foarte frumoasă”

Cum e viața de mamă? Ești fericită, super obosită?

-Poate pare un clișeu, dar viața de mama e foarte frumoasă, mai ales când ai un pui activ și vesel, care nu-ți dă prilejul să simți oboseala. Dacă sunt fericită!? Daaa, normal, e o minciună să spui că nu ești fericită oricât de greu ți-ar fi. Cu nopți nedormite, cu noi necunoscute pe care le întâmpini sau fel și fel de probleme inopinante. Când primești în dar un zâmbet de la cel mic, uiți de toate și ești cea mai fericită.

Ești calmă de cele mai multe ori sau te mai ia panica?

-În general sunt o persoană calmă și echilibrată, încerc să rezolv totul fără să mă panichez. Sunt conștientă că de cele mai multe ori panica duce la decizii greșite, ceea ce nu mă caracterizează.

“Mi-am făcut unele griji pentru schimbările pe care le suferă corpul”

Ai suferit de depresia post natală? Cum ai reușit să treci peste și ce le poți sfătui pe mamele care trec prin așa ceva?

-Sinceră să fiu nu am sesizat o stare depresivă în comportamentul meu, sau mai bine zis nu mi s-a comunicat de către apropiați că aș fi aproape de depresie. Tind să cred că sunt rare situațiile în care ești conștient că suferi de , fiecare în sinea lui își zice ‘sunt bine, eu nu sunt bolnav’.

Dar, ca orice persoană care a fost gravidă și ulterior a născut, mi-am făcut unele griji pentru schimbările pe care le suferă corpul. M-am întrebat dacă voi reuși să revin la normal, însă totul a decurs fără panică, apropo de întrebarea anterioară.

Din punctul meu de vedere perioada grea a trecut, așa că cel mai bun sfat pentru noile mămici este să trateze totul cu calmitate. Să se bucure de energia pozitivă emanatata de bebeluș, pentru că în final totul va fi bine.

Cum a fost copilăria ta? Ce nebunii făceai când erai mică?

-Pot spune fără să ezit că am avut o copilărie fericită, plină de activități și care cred că a contribuit în mare parte la cariera mea ulterioară. Asta pentru că încă de mică am fost pasionată de dans, de muzică, de scenă, iar familia m-a încurajat cât a putut să fac tot ce-mi place. De mică mi-au susținut micile ‘nebunii’, dacă aș putea să le numesc așa, pentru că în fapt erau activități ce țineau de pasiunile mele, transpuse prin mintea unui copil.

Amintiri din copilărie: “Majoritatea ‘boacănelor’ i le ziceam mamei”

Cui îi spuneai secretele tale, mamei sau tatei?

-Încă de mică și chiar și acum am o relație foarte bună și deschisă cu părinții mei, nu fac diferențe între ei. În copilărie sincer nu prea aveam secrete sau aspecte pe care să le ascund de unul sau de altul, așa că n-aș putea să răspund concret la întrebarea asta. Totuși, dacă ar fi să dau un răspuns, majoritatea ‘boacănelor’ i le , pentru că ea era acasă mai mult timp.

Andreea Ignat în copilărie. Sursă foto: Arhivă personală

Andreea Ignat: “Sunt o persoană sociabilă, dar care nu dorește să deranjeze”

Cum a fost perioada liceului? Erai timidă sau cel mai rebelă?

-Deși e greu de crezut, nu am avut perioade frumoase sau mai puțin frumoase. Sunt o persoană optimistă fapt pentru care le-am apreciat pe fiecare la rândul lor. Din punctul meu de vedere, uitându-mă în trecut, fiecare a reprezentat un pas important în carieră mea ulterioară. Totuși consider că liceul, fiind unul de specialitate, adică Liceul de Arte, a constituit o perioadă solidă în dezvoltarea mea profesională. Mai ales pentru că a fost prima instituție care mi-a acordat un atestat profesional.

Cum am mai spus, mă consider o persoană echilibrată, și așa am fost și în liceu. Nu mă pot caracteriza nici timidă, dar nici rebelă, undeva pe la mijloc, o persoană sociabilă, dar care nu dorește să deranjeze.

Ai copiat vreodată la vreun examen?

-Sincer, nu-mi aduc aminte să fi copiat, mai ales că toate studiile mele au fost de specialitate, multe bazându-se pe aptitudini. Acolo e mai greu de copiat, dar probabil, la un moment dat, ca orice elev sau student am mai tras cu ochiul în stânga și în dreapta.

“Dragostea de mamă e cea mai intensă și nu poate fi comparată cu nimic”

Când te-ai îndrăgostit prima dată?

-Nu pot spune cu exactitate, cred că în liceu, doar toți am crezut că ne-am îndrăgostit atunci când am avut prima relație. Dragostea pură și necondiționată am simțit-o în noiembrie anul trecut, când s-a născut băiețelul meu. Dragostea de mamă e cea mai intensă și nu poate fi comparată cu nimic.

“Satisfacția de a câștiga proprii bănuți este neprețuită, mai ales pentru un copil”

Mai ții minte când ai câștigat primii bani?

-I-am câștigat de mică, cred că nici nu intrasem în generală, la un concurs de muzică la care am luat locul 1. La momentul acela nu erau bani mulți, dar satisfacția de a câștiga proprii bănuți, făcând ceea ce iubești, este nepretuiță, mai ales pentru un copil. Nu pot spune că i-am cheltuit, au fost investiți tot în pasiunea mea, din ce îmi aduc aminte părinții mi-au cumpărat un microfon profesional.

De ce muzică? Ce te-a determinat să urmezi această carieră?

-În familia mea se asculta frecvent muzică și observăm buna-dispoziție pe care aceasta o aducea oamenilor. Totodată, urmăream cu atenție concertele artiștilor internaționali, fiind fascinată de numărul de persoane pe care îl pot aduna în jurul lor. De aici a venit dorința, sau mai bine spus ambiția de a fi la televizor, de a fi pe scenă.

Pentru mine factorii determinanți au fost pasiunea și ambiția, dar în opinia mea muzica te alege, nu alegi tu să faci carieră în acest domeniu. Pe lângă muncă și perseverență este necesar să ai talent și multe alte calități care să te ajute să reușești.

“De neuitat cred că a fost Forță ZU din Galați”

Îți mai aduci aminte un moment de pe scenă, de neuitat?

-Din fericire nu m-am confruntat cu nicio situație care să-mi creeze probleme, dar de neuitat cred că a fost ‘Forța ZU’ din Galați. Trupele coordonate de mine urmau să evolueze alături de artiștii ce au luat parte la eveniment, dar ploaia și furtuna au alungat publicul, iar coregrafiile lucrate luni de zile nu ar mai fi fost prezentate. Însă, cu un pic de șansă și poate pentru a fi de neuitat, vremea s-a schimbat la 180 de grade în doar câteva minute. Furtuna a trecut, soarele a apărut, iar publicul foarte numeros, câteva zeci de mii de oameni, a revenit și a creat o atmosferă de poveste. Au apreciat la superlativ prestația noastră.

“Ca orice sportiv, uneori simți dureri”

Eșți instructor de dans. De câte ori te-ai accidentat în meseria asta?

-Sunt manager și coregraf ‘Estrada Studio’, o școală de dans care crește de la zi la zi. O școală de care au auzit mai toate persoanele din lumea dansului din țara noastră și care a reprezentat cu succes în nenumărate rânduri orașul Galați la competiții internaționale de specialitate. Revenind la întrebare, din fericire nu am suferit niciun accident sever care să-mi pună în pericol cariera sau să mă determine să stau departe de sala de dans o perioadă îndelungată. Dar, ca orice sportiv, uneori simți dureri.

Andreea Ignat iubește dansul. Sursă foto: Arhivă personalăÎți place să gătești? Care sunt preparatele care-ți ies cel mai bine?

-Nu pot spune că sunt pasionată de gătit pentru că mă confrunt cu cel mai mare dușman al gătitului, lipsa de timp. De cele mai multe ori gătesc de nevoie și în special preparate care sunt gata rapid. Cred că cel mai bine îmi ies pastele, fiind și preparatul pe care-l gătesc cel mai des.

“Tot ce ai construit în 20 de ani de activitate se năruie într-un moment”

Care a fost cel mai greu moment din viața ta? Ce s-a întâmplat, ce ai simțit?

-Exceptând pierderile bunicilor sau a rudelor de care eram atașată, care cu adevărat sunt momente cumplite, cel mai greu moment a fost izbucnirea pandemiei. Toate deciziile adoptate de autorități au fost foarte grele și au culminat cu stoparea activității artistice.

“A fost o perioadă grea, artiștii fiind complet uitați”

A fost un moment dur în care am simțit că tot ce ai construit în mai bine de 20 de ani de activitate se năruie într-un moment. A fost o perioadă grea, lipsită de resurse financiare și fară niciun ajutor din partea statului. Artiștii au fost complet uitați. Cu toate că ni s-a oferit soluția cursurilor și aparițiilor online, în domeniul artistic această a fost echivalentă cu zero.

Artiștii sunt persoane care trebuie să interacționeze cu publicul. Să simtă vibe-ul, să se încarce cu energia spectatorilor sau a elevilor pentru a deveni și mai creativi. Iar în online este imposibil. Mă bucur că a trecut și că arta a supraviețuit. Chiar dacă nu ne-am revenit complet, cred că suntem pe drumul cel bun.

“Pescuiesc împreună cu tata”

Ce nu știe lumea despre tine și ai vrea să spui azi?

-Mă amuză întrebarea asta, dar cred că el mai important lucru pe care nu-l știe lumea despre mine este că sunt un om absolut normal care are pasiuni. Da, sunt un om care calcă, spală, și foarte rar, în ultima perioadă, pescuiește alături de tata.

“Așa zisa ‘celebritate’ apare doar pe scenă când îmbrac haina artistului”

A existat vreun moment în viața ta când celebritatea ți s-a ‘urcat’ la cap?

-Normal că voi răspunde cu nu. Lăsând gluma la o parte revin la faptul că sunt o fire echilibrată și ‘cu picioarele pe pământ’. Un om care știe să trateze atât cu persoane mai puțin celebre, cât și cu persoane cu un statut. Iar așa zisa ‘celebritate’ apare doar pe scenă când îmbrac haina artistului și trebuie să fiu la nivelul așteptat de public.

Consideri că frumusețea ta a reprezentat un atu ?

-Poate că da, poate că nu, știți cum se spune: frumusețea e în ochii privitorului. Eu nu am simțit vreodată că aș fi avantajată din acest motiv, ci doar apreciată în plus. Dar cu toate acestea, fără talent și multă muncă nu poți face performanță doar cu frumusețea.

“Sunt de părere că din greșeli se învață mult mai mult decât din reușite”

Dacă ar fi s-o iei de la început, ce greșeală nu ai mai repeta?

-Nu sunt genul de persoană care să aibă regrete fapt deci cred că, dacă aș lua-o de la început, aș ajunge tot la persoana care sunt azi. Sunt de părere că din greșeli se învață mult mai mult decât din reușite, greșelile te călesc, te maturizează și te formează ca om.

Ce planuri și proiecte ai pentru anul 2023?

-Acum că am scăpat complet de pandemie și restricțiile ei sunt implicată în numeroare activități, dar încerc în primul rând să reiau proiectele abandonate în 2021. Printre cele mai importante este concursul internațional de dans ”Galatz Fest Dance”. Totodată, pregătim intens evenimentul aniversar ‘Estrada Studio’ prin care marcăm 14 ani de activitate .