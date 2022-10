Andreea Ilie, cea mai frumoasă mezzosoprană din România, îndurerată după moartea Marianei Nicolesco: “Este nemuritoare pentru operă”

Vestea că marea soprană Mariana Nicolesco a murit vineri seară a întristat multă lume și mulți colegi de breaslă ai artistei. Printre cei care regretă pierderea ei se află și Andreea Ilie, cea mai frumoasă mezzosoprană din țară.

Mezzosoprana Andreea Ilie, îndurerată de moartea Marianei Nicolesco. Când a văzut-o ultima oară pe artistă

În exclusivitate pentru FANATIK, tânăra cântăreață de operă a mărturisit că a învățat foarte multe lucruri de la Mariana Nicolesco și, astfel, i-a marcat cariera.

ADVERTISEMENT

Ultima oară când s-a văzut cu soprana a fost în timpul unui concert de la Ziua Ambasadei Italiei. Atunci, Andreea Ilie își amintește că a fost felicitată și se simțea foarte mândră.

”Îmi aduc aminte ca am petrecut o noapte întreaga la mare la Costinești in care mi-a povestit toată viața dânsei! Mi-a fost mentor, am mers la masterclass-urile dumneaei . Era un exemplu de talent și de modestie, am învățat enorm de la ea. Nu îmi vine sa cred ca s-a dus, era uriașă și părea nemuritoare.

ADVERTISEMENT

Este, de fapt, nemuritoare, oricum, pentru oricine care înțelege și iubește opera. Mi-a marcat viata, cariera, a fost, pentru mine, o onoare extraordinara sa o cunosc, sa învăț de la ea.

Când m-am văzut cu ea ultima oara și m-a felicitat pentru cum am cantat la un eveniment, la Ziua Ambasadei Italiei, am simțit ca sunt în al nouălea cer, eram atât de mandra… Felicitările ei însemnau mai mult decât orice premiu… însemna, la modul serios, ca exiști în muzica, în opera”, a declarat mezzosoprana pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

Andreea Ilie, despre Mariana Nicolesco: ”Mereu zicea: Sănatate, amor și glorie!”

Andreea Ilie și-a adus aminte și de cum a învățat-o Mariana Nicolesco să cânte, iar acum îi este foarte recunoscătoare. Solista a rememorat un episod din perioada când era eleva regretatei soprane, care obișnuia să spună mereu: ”Sănătate, amor și glorie!”.

”Mereu zicea: Sanatate, amor și glorie! Am pățit o faza senzațională cu ea, pe când eram eleva dumneaei.

ADVERTISEMENT

Pe la 23 ani asa m-am dus la un Masterclass la ea și m-am dus cu arii grele pt vârsta mea pe atunci, și îmi zice: cânta cherubino, astea nu sunt de tine acum! Și eu i-am zis nu îmi place Cherubino. Și ea zice: atunci ieși afara! Și am reintrat după câteva minute, am cântat aria ce o voia apoi a zis vezi vezi asta trebuie sa cânți.

ADVERTISEMENT

Eram mica pe atunci, nu înțelegeam. Dar din experienta asta am învățat enorm, am învățat și ca nu poți cânta roluri ce trebuie făcute la alta varsta”, a mai relatat Andreea Ilie.

Era una dintre marile voci ale operei din România.

De-a lungul carierei, a avut spectacole atât în țară, cât și peste hotare. A cântat pe marile scene ale lumii, printre care cele din: New York, Viena, Paris, Roma, Chicago, Tokyo, Barcelona, Hamburg, Toronto, San Francisco și multe altele.

Odată cu decesul său, în vârstă de 82 de ani.