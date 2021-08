Andreea Ilie, declarații despre relația cu Bobby Păunescu. Cum a cucerit-o regizorul

Soprana a mărturisit că celebrul regizor este un bărbat foarte romantic și extrem de atent, apariția vedetei în viața sa schimbând radical lucrurile pentru ea.

Frumoasa brunetă susține că a fost cerută în căsătorie de multe ori, dar de fiecare dată a considerat situația una copilărească, în schimb acum lucrurile sunt cât se poate de serioase.

În altă ordine de idei, a ținut să mai adauge că trăiește unul dintre cele mai frumoase momente din viața sa, legătura amoroasă cu Bobby Păunescu împlinind-o din toate punctele de vedere.

Bobby Păunescu, cucerit de noua sa iubită, Andreea Ilie. Soprana este foarte răsfățată

Cei doi s-au bucurat de o vacanță superbă în Positano, Andreea Ilie mărturisind că respectul și timpul petrecut împreună sunt cele mai importante, nu mesele la restaurante de fițe.

„De când am apărut pe diferite scene am fost cerută în căsătorie, însă până acum am refuzat toate ofertele. Niciuna nu mi-a atras atenția sau interesul, au fost doar jocuri ale tinereții.

Acum sunt într-un moment frumos al vieții mele și ca și metaforă, au bătut unele clopote minunate, săptămânile trecute în Positano, unde am avut cu Bobby o vacanță idilică.

Bobby, cum am menționat și cu alte ocazii, m-a cucerit cu bunătatea lui și cu dorința lui de a înțelege felul meu de a fi. Respect foarte mult acest aspect și cred că asta contează.

A cuceri o femeie adevărată nu înseamnă mese la terase și plimbări nocturne cu mașina, înseamnă respect și drag de a petrece mult timp cu acea femeie.

Romantismul este în ochii privitorului, nu? Eu îl văd romantic și mă bucură prezența lui. Asta contează pentru mine. Primesc flori proaspete aproape zilnic de la el. Mă răsfață!”, a spus soprana pentru .

Bobby Păunescu și Alice Peneacă, mariaj de numai doi ani

Bobby Păunescu a fost însurat cu fotomodelul Alice Peneacă, dar au divorțat la finalul lui 2018. Cei doi nu s-au înțeles, nepotrivirea de caracter fiind cea invocată de fosta soție a .

În plus, fosta parteneră de viață a mai spus la momentul separării că iubirea de sine este mult mai importantă decât orice altceva, considerând că e mai bine să meargă pe drumuri separate.

Cunoscutul regizor și om de afaceri a cucerit de-a lungul anilor foarte multe femei frumoase printre care se numără: Monica Bârlădeanu sau fotomodelul Alyssa Arce.