Andreea Liptak, milionară în euro după plecarea de la Pro TV. Cu ce se ocupă la zece ani de când a părăsit pupitrul știrilor

Andreea Liptak are un mare succes după ce a părăsit Pro TV. Fosta știristă se poate lăuda cu o avere impresionantă!

Andreea Liptak are o carieră de succes. Aceasta a renunțat la jobul său de la Pro TV și, după ce a riscat alături de soțul ei, Răzvan Spiridon, a ajuns la acel nivel de prosperitate financiară la care visa.

Andreea Liptak și soțul ei au intrat într-o afacere cu cosmetice și suplimente nutritive, iar în 2012, când cei doi au părăsit trustul de televiziune la care lucrau, s-a zvonit că motivul îndepărtării lor a fost tocmai acesta: că s-au asociat cu această afacere de tip piramidal multinațional.

Totuși, Andreea Liptak a dat lovitura în afaceri cu această idee și, alături de soțul ei, a dobândit o avere considerabilă. Conform , fosta știristă de la Pro TV este milionară în euro.

Andreea Liptak, probleme cu banii din cauza creditelor

Andreea Liptak și soțul ei au trecut prin momente grele. Cei doi și-au luat un credit în franci elvețieni pentru a-și cumpăra un apartament și abia își permiteau să mai plătească ratele sau costurile de la întreținere, după cum chiar ea mărturisea pe pagina ei de Facebook.

Fosta și soțul ei și-au luat joburi în plus pentru a putea face față, dar apoi au fost recrutați de această afacere de network-marketing, pentru care lucrează și astăzi.

Vedeta spunea că ar fi făcut orice pentru familia ei și că a lucrat zi de zi mai mult de 12 ore.

„Cu un copil de 1 an și unul de 4 ani acasă, ne-am mai luat joburi în plus, am deschis o mică afacere, că să ne putem susține.

Ne-am lăsat recrutați într-o afacere de network-marketing, multi-level, ca să putem supraviețui rămânând etici-un model de business de care au fugit toți corporatiștii din jurul nostru, pentru că le-a fost teamă că li se degradează imaginea și își pierd statutul (închipuit!).

Mie nu mi-a fost rușine să vând produse bune și nu îmi este nici acum. Timp de 7 ani, m-am trezit la 4 dimineața și am ajuns acasă la 9-10 seara. Și ceapă aș fi vândut, dacă asta mi-ar fi ajutat familia!”, a povestit aceasta.