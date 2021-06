Andreea Lodbă s-a întors din România, la câteva zile după ce a fost eliminată de la Survivor. Fosta Faimoasă a fost așteptată de o persoană foarte specială, care s-a bucurat enorm să o vadă.

ADVERTISEMENT

Actrița a fost nominalizată în cadrul Consiliului și a strâns cele mai puține voturi din partea publicului. Din păcate, drumul ei în cadrul reality show-ului de la Kanal D s-a terminat în ediția de duminica trecută.

Andreea Lodbă de la Survivor a ajuns în România. Cine a întâmpinat-o la aeroport

a ajuns în România și a fost așteptată de iubitul ei la aeroportul din Otopeni, care a strâns-o puternic în brațe.

Fosta Faimoasă se bucură că a participat la Survivor România, chiar dacă a fost destul de greu. Deși a stat doar o lună, vedeta a câștigat simpatia publicului.

ADVERTISEMENT

Fanii au fost triști că Andreea a fost cea care a plecat din competiție, pentru că nu merita acest lucru. Actrița s-a resemnat și a vorbit despre experiența de care a avut parte în Republica Dominicană.

Andreea Lodbă consideră că a avut un parcurs destul de bun în emisiune și că a avut un avantaj în fața adversarelor din echipa Războinicilor. Problema ei ar fi fost la final, la probele de îndemânare.

„Survivor a fost cea mai grea, dar totodată cea mai frumoasă experiență pe care eu am trăit-o până acum. Faptul că am făcut sport în decursul vieții consider că m-a ajutat foarte mult.

ADVERTISEMENT

Nu știu cum s-a văzut de acasă, dar eu am simțit că am un avantaj pe traseu, în fața adversarelor mele. Dezavantajul pe care eu l-am simțit și care cred că s-a văzut, a fost, uneori, la final”, a declarat Andreea, potrivit

Vezi această postare pe Instagram

Andreea Lodbă, despre experiența Survivor România

a a recunoscut că această experiență a fost cea mai dură din viața ei, mai ales din cauza resurselor limitate de hrană și a condițiilor precare.

„Cel mai greu lucru a fost faptul că nu am avut mâncare, nu aveam nicio sursă în afară de junglă. Ne «băteam» pe un singur mango, asta era ca un fel de desert.

Trebuia să mergem să ne găsim cocos, eventual îl prăjeam pentru a-i schimba gustul. Cel mai greu e lupta cu foamea în Survivor”, a mai spus actrița din „Moldovenii”.

ADVERTISEMENT

Andreea Lodbă a spus că cele mai grele trasee erau cele cu tobogan, în opinia ei. Cele pe lac erau, relativ, mai ușoare.

Fosta Faimoasă urmează să se întoarcă în curând la familia ei, după care va reîncepe filmările.