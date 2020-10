Andreea Mantea a dat cărţile pe faţă despre despărţirea cuplului Bianca Comănici – Livian de la Puterea Dragostei

Fosta prezentatoare a emisiunii „Puterea Dragostei”, Andreea Mantea a avut o relație bună cu concurenții. Ea a vorbit acum despre cuplul câștigător al celei de a doua ediții și a lăsat să se înțeleagă că știe cum s-a produs ruptura dintre cei doi.

La scurt timp după terminarea celui de al doilea sezon, câștigătorii Bianca și Livian s-au despărțit. Au urmat momente grele de suferință pentru brunetă, mai ales că fostul iubit și-a găsit o nouă parteneră foarte rapid.

Andreea Mantea a vorbit recent, în cadrul unei emisiuni de la Wowbiz despre foștii concurenți de la „Puterea Dragostei” și a dat de înțeles că are informații cu privire la ce s-a întâmplat. Fosta prezentatoare a ținut să o încurajeze pe Comănici și să o sfătuiască să meargă mai departe.

Andreea Mantea, despre Livian și Bianca: „Poate că ei aveau nevoie de această pauză”

Bianca Comănici a recunoscut că Andreea Mantea a susținut-o în momentele grele, cele două devenind destul de apropiate. Frumoasa brunetă este câștigătoarea primelor două ediții ale show-ului, iar acest lucru a făcut ca ele să petrecă destul de mult timp împreună.

”Nu știu dacă a jucat sau nu teatru Livian. Cred că sunt niște lucruri mult mai importante, lucruri pe care nu le știm cu siguranță. Mă rog, poate că eu le știu, niște lucruri pe care ei nu le-au lăsat la suprafață. Ei le știu mai bine și cumva, poate că ei aveau nevoie de această pauză.

Consider că Bianca are viața înainte, are un drum foarte important de parcurs, este abia la început și consider că poate că i-a făcut bine această despărțire, pentru că ea nu ar trebuie să se agațe de cineva, sau nu ar trebui să își dorească să depindă atât de mult”, a spus Mantea pentru sursa mai sus menționată.

Comantariile vin în contexul în care fosta concurentă s-a afișat foarte tulburată de acestă despărțire și a recunoscut deschis că i-a produs o suferință destul de mare. Ea a declarat că știa că iubitul ei este are o relație cu altcineva, însă acesta a negat întotdeauna. Câștigătoarea primelor două sezoane s-a declarat dezamăgită de comportamentul lui.

Andreea Mantea nu a rămas nemișcată de suferița profundă pe care Bianca a afișat-o. Ea a dorit să-i transmită câteva sfaturi: „mi-aș dori să își revină, să se ridice și să își descopere menirea, să își vadă de drum și abia să vadă ce și cum, pentru că este tânără și are tot timpul din lume.

Iar Livian este băiat, și-a descoperit menirea, știe ce să facă, ar trebui cumva să îi susținem pe amândoi separat și să sperăm într-o prietenie dacă nu într-o împăcare.

Pentru că nu ai de unde ști, ce ți-e scris, ți-e pus în frunte, nu ai cum să te pui de-a curmezișul, că nu ai cum, nu ai ce face. Eu vreau să îi susțin pe toți, dar doar atât, să nu arunce cu noroi unii în ceilalți, vreau să fiu mândră de voi, v-am mai zis. Atât, trebuie să meargă cu capul drept pe stradă, în rest, ducă-se toate”, a încheiat Andreea.