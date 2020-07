Andreea Mantea a făcut anunțul. A dezvăluit totul despre finala Puterea Dragostei

Andreea Mantea s-a întors recent în România pentru finala show-ului matrimonial „Puterea Dragostei” care se va difuza în data de 26 iulie. Invitată în emisiunea „Teo Show” de la Kanal D, frumoasa brunetă a dezvăluit cum se va desfășura în continuare sezonul doi.

Prezentatoarea a mărturisit că în următoarele două săptămâni va fi nebunie în casa „Puterea Dragostei” vorbind și despre cum vor fi aleși câștigătorii acestui sezon. Concurenții și-au votat deja favoriții, mai rămâne doar votul telespectatorilor, a ținut să precizeze aceasta.

De asemenea, Andreea Mantea a declarat că două persoane norocoase vor pleca acasă cu un trofeu „greu la propriu și la figurat”, dar și cu suma de 10.000 de euro. Fanii emisiunii difuzate la Kanal D vor trebui să aleagă o fată, dar și un băiat.

Prezentatoarea Puterea Dragostei, Andreea Mantea, mărturisiri despre marea finală

„Cum bine au aflat mulți telespectatori ne-am întors pentru că am filmat în avans și am filmat până în 26 iulie, ziua în care va fi marea finală. Nu pot decât să vă spun că am filmat o parte din finală, iar partea a doua va fi filmată aici, la Kanal D, cu cei șase concurenți.

Vor fi doar 15 minute, cam atât ne mai trebuie, pentru că noi avem deja votul concurenților. Mai rămâne acel 50% din partea telespectatorilor.

Votul e așa: 50% din partea concurenților și 50% din partea telespectatorilor. Așadar, vom avea un câștigător și o câștigătoare care vor câștiga 2 trofee superbe și extrem de grele, și la propriu și la figurat, și suma fabuloasă de 10.000 de euro.

Mulți dintre ei au plecat deja cu trofeul de mână. În următoarele două săptămâni va fi nebunie în casa Puterea Dragostei. Se va schimba tot”, a povestit Andreea Mantea în emisiunea prezentată de Teo Trandafir, informează wowbiz.ro.

Unde pleacă Andreea Mantea după ce a renunțat la Puterea Dragostei

Așa cum bine știți Andreea Mantea a renunțat la emisiunea „Puterea Dragostei” din cauza faptului că show-ul s-a filmat până acum în Turcia, vedeta dorind să stea mai mult cu familia. Cristina Mihaela Dorobanțu este cea care o va înlocui la cârma emisiunii de la Kanal D.

Întrebată în platoul „Teo Show” despre viitoarele proiecte, bruneta a declarat că nu va pleca de la postul de televiziune unde a fost văzută până acum, dar nu a dat prea multe detalii, ci numai că va avea un partener. Așadar, se anunță o surpriză frumoasă.

„Stați liniștiți că nu plec nicăieri, v-am pregătit o mare surpriză, nu scăpați de mine. Surpriză! Este o surpriză, una foarte frumoasă. Aș putea să vă dau un indiciu: o să am un partener”, a spus Andreea Mantea, potrivit sursei de mai sus.

