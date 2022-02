Andreea Mantea a răbufnit pe rețelele sociale. Gestul unui internaut a enervat-o pe vedetă: “Este rușinos și ilegal!”

Andreea Mantea a răbufnit pe rețelele de socializare, după ce o persoană a creat un cont cu numele ei. Vedeta de televiziune le-a povestit fanilor ce s-a întâmplat.

Recent, prezentatoarea de la Kanal D și-a făcut cont și pe TikTok, acolo unde postează regulat clipuri video alături de fiul ei, David.

Vedeta le-a spus fanilor că o persoană preia videoclipurile ei de pe Instagram și le postează pe un cont fals, pe TikTok, sub numele ei. Andreea Mantea s-a enervat și a atras atenția asupra faptului că acest lucru este ilegal.

ADVERTISEMENT

Andreea Mantea a răbufnit pe Instagram

nu înțelege de ce persoana respectivă preia filmulețele ei și își asumă identitatea ei pe TikTok. Cu această ocazie, vedeta le-a spus fanilor care este contul ei real de pe platforma de socializare.

Prezentatoarea TV i-a atras atenția persoanei respective și i-a transmis că ceea ce face este rușinos, dar și ilegal.

ADVERTISEMENT

“Am și eu o problemă, una existențială. Eu mi-am făcut un cont de TikTok. De ce? Așa am vrut. Sunt foarte fericită că am făcut asta, dar am văzut că există o persoană care postează absolut toate videoclipurile pe care eu le fac pe Instagram.

Deci ea ia fiecare video și îl publică pe TikTok sub numele meu, bineînțeles unde fanii vorbesc cu mine, crezând că sunt eu. Acum sunt curioasă, pe asta o să-l ia să-l pună?

ADVERTISEMENT

Dar cum poți să iei video cu o persoană si sa le pui așa? De ce? Pe lângă faptul că este rușinos și fără bun simț, este ilegal. De ce ne bucurăm de munca altora?!”, a spus Andreea Mantea pe .

Andreea Mantea, hotărâtă să slăbească

Andreea Mantea are mereu grijă de aspectul fizic, însă este nemulțumită după ce . Vedeta vrea să scape de greutatea în exces, mai ales după o întâmplare petrecută recent.

ADVERTISEMENT

Invitată la o petrecere, prezentatoarea s-a așezat pe un leagăn în interiorul unei locuințe, iar acesta s-a rupt. În acel moment, Andreea Mantea a decis să trebuie neapărat să scape de kilogramele acumulate.

Astfel, bruneta a postat o filmare cu momentul în care s-a rupt leagănul, amuzându-i pe cei care o urmăresc.

ADVERTISEMENT

“Nu mai mănânc! Deloc!!! Am rupt leagănul!”, a scris Andreea Mantea în dreptul clipului video.