Andreea Mantea aproape s-a mutat în Casa iubirii! Ce a tulburat-o din primele zile de filmare: „A plâns pentru că nu a pupat-o”

Casa iubirii, cel mai nou reality-show de la Kanal D se filmează de câteva zile bune într-o construcție de la zero, gândită ca un adevărat hub de producție.

Andreea Mantea, dezvăluiri în exclusivitate despre Casa iubirii

Producătorii acestui show au transformat o fostă hală într-o casă cum rar s-a văzut pe micile ecrane. Casa iubirii impresionează prin decor, spațiozitate și întregul echipament angrenat în acest proiect. La fiecare metru, după ce pășești în casă, te lovești de câte un colț care îți fură privirea.

Concurenții vor fi împărțiți în două case diferite, a băieților și a fetelor, dar vor avea și un spațiu comun, cel în care există o piscină încălzită. Casa s-a construit în trei luni, iar așteptările sunt uriașe, mai ales că poveștile care deja se scriu în cadrul show-ului au început să o emoționeze pe Andreea Mantea.

„Concurenții au niște povești de viață extrem de sensibile”

Vedeta a povestit, pentru FANATIK, cum decurg deja primele întâlniri, declarând că nici nu bine a început show-ul că una dintre fete a vărsat deja lacrimi pentru un băiat. Întrebată cu ce va fi diferit acest concurs față de Puterea dragostei, Andreea ne-a spus că se va pune accentul mai mult pe emoție. Nu vor mai fi permise anumite comportamente așa cum telespectatorii au putut vedea în emisiunile anterioare.

De altfel, vedeta Kanal D este implicată trup și suflet pentru acest proiect, devenind un adevărat consilier în dragoste. Pentru ca totul să iasă ca la carte, Andreea are propriul ei colț în Casa iubirii, unde va petrece aproape toată ziua, urmărind activitățile concurenților.

Vedeta Kanal D și-a adus perdelele de acasă

Putem spune că Andreea Mantea aproape că s-a mutat în Casa iubirii, aducându-și de acasă inclusiv perdelele pentru a se simți cât mai în largul ei: „Am adus câteva perdele de acasă. Încă nu este gata cămăruța mea. Voi petrece ceva ore aici zilnic”. Revenind la acest nou dating show, Mantea a declarat că există multe povești de viață ale concurenților care ne vor impresiona.

„Fiecare om este diferit. Concurenții noștri sunt diferiți. Au niște povești de viață atât de frumoase cu toții, extrem de sensibile multe dintre ele. Eu nu o să le scot așa public decât atunci când ei vor fi pregătiți. Dacă ei vor fi pregătiți, atunci o să-i susțin. O să le fiu alături. Și o să încerc să-i ajut în a povesti anumite lucruri. Poate nu vor reuși de la bun început să spună multe lucruri, dar o vor face pe parcurs, cu siguranță”, a declarat Andreea Mantea pentru FANATIK.

Pe lângă asta, vedeta a fost să descopere o altfel de generație printre concurenți: „Eu îmi imaginam că tinerii de azi nu mai sunt așa sensibili, că sunt puși doar pe distracție, dar în emisiune am descoperit că m-am înșelat”.

„Cred în dragostea la prima vedere”

Mantea a mai povestit și cum vor fi gestionate conflictele, dezamăgirile, suferințele din dragoste care vor apărea în mod inevitabil la un moment dat. Întrebată dacă a fost vreodată îndrăgostită la prima vedere, realizatoarea tv a confirmat luminându-i-se, spunând că este cel mai frumos sentiment cu care se poate întâlni cineva.

„Cred în dragostea la prima vedere. Cred în iubire și chiar eu am trăit astfel de sentimente din prima. Și nu contează dacă ai dezamăgiri. Eu îi sfătuiesc și pe concurenți să meargă înainte. Să trăiască fiecare moment. Dacă vor exista decepții, de asta suntem aici, o echipă întreagă.

Dacă mie mi se va părea ceva nedrept și simt că pot să îi ajut pe concurenți, eu o să intervin. Îi vom ajuta să depășească momentele, vom interveni de fiecare dată. Acesta e unul dintre lucrurile noi cu care vine acest show”, a completat Mantea.

„Există o fată care a plâns pentru că un băiat nu a pupat-o”

Prezentatoarea Casa iubirii a dat din casă, dezvăluind câteva lucruri pe care telespectatorii le vor vedea abia după ce show-ul va începe pe micile ecrane.

„Există o fată care a plâns pentru că un băiat nu a pupat-o când și-au luat revedere. Am fost extrem de emoționată la acel moment. M-am uitat și am zis: ‘Doamne…’ Nu știu dacă am voie să spun asta. Am voie? (întreabă producția) Cert e că deja sunt niște trăiri foarte frumoase. Încep să se înfiripe niște lucruri între concurenți. Unii chiar s-au îndrăgostit deja”, a mai spus Mantea pentru FANATIK.

Concurenții vor petrece timp împreună doar în spațiul comun, locul unde se află piscina. Aceștia au interzis prin regulament să interacționeze în afara emisiunii. De asemenea, nu au voie nici să întrețină raporturi intime în casă, căci în cad contrar vor fi descalificați.

Casa este înconjurată în toate părțile de camere de luat vederi, pe lângă cele pe care participanții le văd. Concurenții vor fi filmați dintr-un tunel invizibil, fără să știe că sunt camerele asupra lor. Pe lângă camerele ”invizibile”, există 40 de camere de filmat, unele dintre ele robotice, care vor surprinde fiecare gest, fiecare șoaptă, fiecare moment petrecut de aceștia în casă.

Emisiunea va începe foarte curând la Kanal D și va fi difuzată de mai multe ori pe săptămână.