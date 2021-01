Andreea Mantea are nevoie de ajutor disperat: „Încă nu-mi vine să cred nici acum”

Andreea Mantea vrea să plece la munte cu iubitul și fiul ei, plus câțiva prieteni, însă nu găsește cazare niciunde. De câteva zile, prezentatoarea Kanal D încearcă să găsească un loc frumos la pădure, un loc în care să se relaxeze, însă norocul nu este de partea ei.

Pentru asta, Andreea Mantea a apelat la fanii de pe internet, cărora le-a cerut disperată ajutorul, ca să poată să se bucure și ea de un weekend de relaxare, pentru că are liber și cel mai probabil nu va filma nimic.

Pentru a profita de moment, vedeta s-a gândit să plece din Capitală pentru câteva zile împreună cu fiul ei, David, iubitul ei, dar și câțiva prieteni. Așadar, ea și-a întrebat admiratorii de pe contul de Instagram dacă știu vreun loc liber prin țară, o cabană care să mai aibă câteva camere libere și pentru ea și apropiații ei.

Andreea Mantea le-a cerut fanilor ajutorul în privința unei cazări la munte

Prezentatoarea Kanal D a primit sute de mesaje și diferite propuneri în urma Insta Story-ului făcut și cu siguranță va alege un loc potrivit în care să se simtă bine, până la urmă. „Ce faceți? Eu am o rugăminte la voi din tot sufletul meu. În acest weekend sunt liberă. Mă rog, nu știu, poate că o să și filmez. Habar nu am. Doar că îmi doresc foarte mult să merg undeva și nu știu unde să merg. Am dat o sută de miliarde de telefoane să văd dacă găsesc o cazare, să găsesc ceva, dar nu găsesc nimic, totul este plin. Este plin peste tot. Nu există un loc liber niciunde. Și voiam să vă întreb. Unde vă petreceți weekendul? Unde vă duceți? Și unde vă duceți nu mai este loc de o cameră, două, trei? Am înnebunit. Mie nu-mi vine să cred că stau pe telefon de două zile și nu găsesc două camere undeva. Nu-mi vine să cred. Vă rog ajutați-mă! Un sfart, atât. Un sfat. Mulțumesc!”, a menționat Andreea Mantea pe Instagram.