Andreea Mantea, decizie strictă în privința fiului ei. Ce nu are voie să facă David

Andreea Mantea a luat o decizie strictă în privința fiului ei, mărturisind recent că nu și-ar dori ca David să urmeze o carieră în televiziune, în ciuda faptului că băiatul adoră să stea în fața camerelor de înregistrare.

Bruneta susține că această hotărâre a fost luată chiar prin prisma meseriei sale, de-a lungul anilor realizând cât de multe evenimente și momente importante a pierdut doar pentru că era plecată cu tot felul de filmări prin colțurile țării.

Celebra prezentatoare nu este impunătoare legat de meseria pe care o va avea David în viitor, declarând în emisiunea „Invitatul de la 12” că-l va susține indiferent ce decizie va lua. Andreea Mantea nu și-ar dori ca fiul său să facă televiziune, dar încă e mic să știe ce vrea.

Andreea Mantea, radicală în privința fiului său? Ce decizie a luat vedeta

„Nu mi-aș dori să facă asta, dar sper să fiu genul ăla de om care să-și lase copilul să facă ceea ce-și dorește el și să-l sprijine în ceea ce și-ar dori, dar nu îl văd. Nu e cazul. Are cinci ani jumate.

Pentru că e greu, pentru că sunt niște compromisuri pe care le faci pe termen lung și trebuie să fii conștient de asta. Eu nu mi-am văzut familia o foarte lungă perioadă de timp.

Mergeam la toate nunțile posibile și imposibile, dar niciodată nu am fost la nunta unor prieteni. Niciodată nu am avut un weekend liber, niciodată nu am putut să fac ceea ce mi-am dorit”, a mărturisit Andreea Mantea în show-ul lui Cosmin Cernat de la Radio Impuls.

Vedeta de televiziune nu și-ar dori ca David să-i calce pe urme, chiar dacă încă de mic a fost introdus în tainele acestei meserii. Frumoasa brunetă l-a luat după ea la toate filmările, nedorind să simtă lipsa băiatului care ar fi trebuit să stea acasă.

Fosta gazdă de la „Puterea Dragostei” a mai precizat că fiul ei știe cu ce se mănâncă meseria de prezentator, și asta pentru că încă de la numai câteva luni l-a luat după ea. David a fost prezent la toate filmările Andreei Mantea, știind ce nu are voie să facă.

„Avea câteva lunișoare și nu m-am gândit niciodată la el că poate suferi. M-am gândit că poate sufăr doar eu. Și aveam deplasările alea prin țară și decât să mă gândesc că sufăr eu de dorul lui, mai bine preferam să zic că suferă el, să fie transportat de colo colo.

Și tot timpul l-am luat după mine. El a fost lipit de mine de mine, doar că în spatele camerelor. El știa deja și cu limita de cadru. Știa până unde nu are voie.

Iar acum de când a auzit că are voie în fața camerei se duce și le explică: veniți să vă arăt, aici este jucăria mea. Și se uită așa la cameră și îți dai seama, e copil, e extrem de obositor”, a mai adăugat prezentatoarea emisiunii „Trăiri alături de Andreea Mantea”.